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И Путин не помог: 23 февраля белорусский рубль подешевел ко всем валютам

23.02.2021 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

И Путин не помог: 23 февраля белорусский рубль подешевел ко всем валютам
Иллюстративное фото
23 февраля торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились со значительным опозданием. Однако это спасло белорусский рубль от девальвации к доллару, евро и даже подешевевшему накануне российскому рублю.

В частности, курс доллара подрос ещё на 0,0043 BYN - до 2,6006 BYN/USD. Это уже пятое подорожание «американца» к ряду.

Курс евро вырос на 0,0141 BYN до 3,1623 BYN/EUR. «Европеец» подорожал уже третий раз подряд.

Курс российского рубля подскочил на 0,0199 BYN до 3,5054 BYN/100 RUB, покинув минимум за 19 дней.

В целом по итогам торгов стоимость корзины валют подскочила на 0,45%.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко в Сочи встречался с президентом России Владимиром Путиным. В СМИ появилась информация, что представитель Беларуси будет просить очередной кредит в размере 3-3,5 миллиардов долларов на поддержку макроэкономической стабильности.

Согласился ли Путин на это – неизвестно, официальный информации на этот счет пресс-службы не распространяли.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар вырос уже пятый раз подряд на торгах 23 февраля.
 
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