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И Путин не помог: 23 февраля белорусский рубль подешевел ко всем валютам
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара подрос ещё на 0,0043 BYN - до 2,6006 BYN/USD. Это уже пятое подорожание «американца» к ряду.
Курс евро вырос на 0,0141 BYN до 3,1623 BYN/EUR. «Европеец» подорожал уже третий раз подряд.
Курс российского рубля подскочил на 0,0199 BYN до 3,5054 BYN/100 RUB, покинув минимум за 19 дней.
В целом по итогам торгов стоимость корзины валют подскочила на 0,45%.
Напомним, что накануне Александр Лукашенко в Сочи встречался с президентом России Владимиром Путиным. В СМИ появилась информация, что представитель Беларуси будет просить очередной кредит в размере 3-3,5 миллиардов долларов на поддержку макроэкономической стабильности.
Согласился ли Путин на это – неизвестно, официальный информации на этот счет пресс-службы не распространяли.
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Доллар вырос уже пятый раз подряд на торгах 23 февраля.
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