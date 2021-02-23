|
Единственный сын Николая Баскова отказался от фамилии отца
Источник материала: UDFВремя так стремительно убегает вперед, что за ним не уследишь, и многие прошлые события просто забываются. Сегодня, наверное, немногие помнят, что Николай Басков, «золотой голос» России, в начале двухтысячных годов был женат, и имеет сына от первого брака.
По данным информационного Агентства “Экспресс-новости”, Николай обручился с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель, но их брак продлился недолго, всего несколько лет.
Как стало известно (об этом говорят в кулуарах), супруга не выдержала постоянных длительных гастролей своего звездного супруга, и приняла решение с ним развестись, после чего отправилась жить в Израиль вместе с маленьким сыном.
Мальчик по имени Бронислав при рождении получил двойную фамилию: Басков-Шпигель. После отъезда Светланы в другое государство всякое общение Николая с сыном прекратилось.
Светлана оборвала все связи с бывшим мужем, и не захотела сделать Баскова “воскресным папой”. Она сочла даже этот статус слишком громким для своего бывшего мужа.
В настоящий момент Светлана вторично вышла замуж, а подросший 14-летний сын Баскова решил избавиться от первой части своей фамилией, и стал Брониславом Шпигелем.
Говорят, что такое решение принял сам подросток, который очень уважительно относится к своему отчиму, и считает его своим отцом. Николая же он полностью вычеркнул из своей жизни. Да и сам Басков, судя по всему, не настаивал на своем отцовстве, и не проявлял к сыну особых чувств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сейчас живется мальчику?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)