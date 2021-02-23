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Единственный сын Николая Баскова отказался от фамилии отца

23.02.2021 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Время так стремительно убегает вперед, что за ним не уследишь, и многие прошлые события просто забываются. Сегодня, наверное, немногие помнят, что Николай Басков, «золотой голос» России, в начале двухтысячных годов был женат, и имеет сына от первого брака.

Единственный сын Николая Баскова отказался от фамилии отца

По данным информационного Агентства “Экспресс-новости”, Николай обручился с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель, но их брак продлился недолго, всего несколько лет.

Как стало известно (об этом говорят в кулуарах), супруга не выдержала постоянных длительных гастролей своего звездного супруга, и приняла решение с ним развестись, после чего отправилась жить в Израиль вместе с маленьким сыном.

Мальчик по имени Бронислав при рождении получил двойную фамилию: Басков-Шпигель. После отъезда Светланы в другое государство всякое общение Николая с сыном прекратилось.

Светлана оборвала все связи с бывшим мужем, и не захотела сделать Баскова “воскресным папой”. Она сочла даже этот статус слишком громким для своего бывшего мужа.

Единственный сын Николая Баскова отказался от фамилии отца

В настоящий момент Светлана вторично вышла замуж, а подросший 14-летний сын Баскова решил избавиться от первой части своей фамилией, и стал Брониславом Шпигелем.

Единственный сын Николая Баскова отказался от фамилии отца

Говорят, что такое решение принял сам подросток, который очень уважительно относится к своему отчиму, и считает его своим отцом. Николая же он полностью вычеркнул из своей жизни. Да и сам Басков, судя по всему, не настаивал на своем отцовстве, и не проявлял к сыну особых чувств.
 
 
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