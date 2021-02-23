Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Единственный сын Николая Баскова отказался от фамилии отца Как сейчас живется мальчику?

По данным информационного Агентства “Экспресс-новости”, Николай обручился с дочерью своего продюсера, но их брак продлился недолго, всего несколько лет.Как стало известно (об этом говорят в кулуарах), супруга не выдержала постоянных длительных гастролей своего звездного супруга, и приняла решение с ним развестись, после чего отправилась жить в Израиль вместе с маленьким сыном.Мальчик по имени Бронислав при рождении получил двойную фамилию: Басков-Шпигель. После отъезда Светланы в другое государство всякое общение Николая с сыном прекратилось.Светлана оборвала все связи с бывшим мужем, и не захотела сделать Баскова “воскресным папой”. Она сочла даже этот статус слишком громким для своего бывшего мужа.В настоящий момент Светлана вторично вышла замуж, а подросший 14-летний сын Баскова решил избавиться от первой части своей фамилией, и сталГоворят, что такое решение принял сам подросток, который очень уважительно относится к своему отчиму, и считает его своим отцом. Николая же он полностью вычеркнул из своей жизни. Да и сам Басков, судя по всему, не настаивал на своем отцовстве, и не проявлял к сыну особых чувств.