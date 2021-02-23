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На оружейной выставке IDEX представили уникальный легкий плавающий танк

23.02.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил зарубежным заказчикам новейший легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» на выставке оборонной промышленности IDEX-2021. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга, пишет ТАСС.


Фото: wikipedia.org

«Созданный на Курганмашзаводе, „Спрут-СДМ1“ оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км», — сказали в пресс-службе.

Как пояснил исполнительный директор разработчика и производителя танка Курганмашзавода Петр Тюков, легкий плавающий танк на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка.

«Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищенности, маневренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены, в чем могут убедиться военные зарубежных стран в ближайшие дни на выставке в ОАЭ», — сказал Тюков.

На выставке боевая машина представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал.

 
 
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По огневой мощи машина не уступает основным боевым танкам Т-90.
 
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