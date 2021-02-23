Все из-за голода: ворон остановил фуру, чтобы его покормили

Источник материала: Tut.by

О сообразительности воронов говорят во многих источниках, а доказательство этому заснял на видео дальнобойщик в Якутии. В ролике видно, как птица постоянно летит перед лобовым стеклом фуры, а потом замедляется, снижается и садится на дорогу, заставляя водителя затормозить.

Только после того, как с вороном поделились баранкой, птица улетела с дороги и люди смогли продолжить поездку.