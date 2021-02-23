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Все из-за голода: ворон остановил фуру, чтобы его покормили
Источник материала: Tut.by
О сообразительности воронов говорят во многих источниках, а доказательство этому заснял на видео дальнобойщик в Якутии. В ролике видно, как птица постоянно летит перед лобовым стеклом фуры, а потом замедляется, снижается и садится на дорогу, заставляя водителя затормозить.
Только после того, как с вороном поделились баранкой, птица улетела с дороги и люди смогли продолжить поездку.
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Все было ради баранки.
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