Состояние Илона Маска за день упало на 15 миллиардов долларов после его твитов о биткоине

Источник материала: Tut.by

Состояние главы компании Tesla Илона Маска за сутки сократилось почти на 10%, снизившись на 15,2 миллиарда долларов — до 183 миллиардов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Об этом пишет Meduza .



Фото: Reuters

Илон Маск опустился в рейтинге на второе место, в который раз в этом году перестав быть самым богатым человеком на свете. На первое место вышел основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 186 миллиардов долларов.

Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят чуть выше 710 долларов за бумагу. Падение акций стало рекордным для автопроизводителя начиная с сентября 2020 года.

Акции Tesla, как указывает Bloomberg, могли подешеветь из-за твитов Илона Маска, сделанных 20 февраля. Тогда Маск заявил, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется высокой». Предприниматель написал об этом спустя две недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин.

Стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тысяч долларов.

8 февраля Tesla объявила, что вложила полтора миллиарда долларов в биткоин. За несколько часов после этого курс биткоина вырос на 20%, а 16 февраля впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов. Илон Маск назвал решение Tesla инвестировать в биткоин «достаточно авантюрным» для крупного бизнеса. В прошлом твиты Маска как минимум два раза приводили к колебаниям стоимости акций Tesla. В одном случае Маск заплатил 20 миллионов долларов и ушел с поста председателя совета директоров Tesla, чтобы урегулировать спор с комиссией по ценным бумагам США.