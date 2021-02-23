ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Состояние Илона Маска за день упало на 15 миллиардов долларов после его твитов о биткоине

23.02.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Состояние главы компании Tesla Илона Маска за сутки сократилось почти на 10%, снизившись на 15,2 миллиарда долларов — до 183 миллиардов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Об этом пишет Meduza.


Фото: Reuters

Илон Маск опустился в рейтинге на второе место, в который раз в этом году перестав быть самым богатым человеком на свете. На первое место вышел основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 186 миллиардов долларов.

Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят чуть выше 710 долларов за бумагу. Падение акций стало рекордным для автопроизводителя начиная с сентября 2020 года.

Акции Tesla, как указывает Bloomberg, могли подешеветь из-за твитов Илона Маска, сделанных 20 февраля. Тогда Маск заявил, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется высокой». Предприниматель написал об этом спустя две недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин.

Стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тысяч долларов.

8 февраля Tesla объявила, что вложила полтора миллиарда долларов в биткоин. За несколько часов после этого курс биткоина вырос на 20%, а 16 февраля впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов. Илон Маск назвал решение Tesla инвестировать в биткоин «достаточно авантюрным» для крупного бизнеса.

В прошлом твиты Маска как минимум два раза приводили к колебаниям стоимости акций Tesla. В одном случае Маск заплатил 20 миллионов долларов и ушел с поста председателя совета директоров Tesla, чтобы урегулировать спор с комиссией по ценным бумагам США.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla.
 
Новости дня
Новости разные
 
Bloomberg: В противостоянии Китая и США ключевую роль играют стратегические союзники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by