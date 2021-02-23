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Состояние Илона Маска за день упало на 15 миллиардов долларов после его твитов о биткоине
Источник материала: Tut.by
Состояние главы компании Tesla Илона Маска за сутки сократилось почти на 10%, снизившись на 15,2 миллиарда долларов — до 183 миллиардов, следует из данных
Илон Маск опустился в рейтинге на второе место, в который раз в этом году перестав быть самым богатым человеком на свете. На первое место вышел основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 186 миллиардов долларов.
Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят чуть выше 710 долларов за бумагу. Падение акций стало рекордным для автопроизводителя начиная с сентября 2020 года.
Акции Tesla, как указывает Bloomberg, могли подешеветь из-за твитов Илона Маска, сделанных 20 февраля. Тогда Маск заявил, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется высокой». Предприниматель написал об этом спустя две недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин.
Стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тысяч долларов.
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Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla.
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