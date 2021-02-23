Дело Виктора Бабарико застопорилось после лыжной прогулки Путина и Лукашенко в Сочи

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Судебные заседания по делу Виктора Бабарико отложены как минимум до 9 марта из-за якобы болезни одного из членов состава суда.

Об этом сообщают штаб и пресс-служба Верховного суда РБ

"По информации из Верховного суда заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта", - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

"В судебном заседании объявлен перерыв продолжительностью до двух недель в связи с заболеванием одного из членов состава суда", - сообщили в пресс-службе ВС РБ.

Так совпало, что о болезни судьи стало известно на следующий день после того, как Лукашенко и Путин покатались на лыжах в Сочи

Рассмотрение дела Виктора Бабарико началось 17 февраля.