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Дело Виктора Бабарико застопорилось после лыжной прогулки Путина и Лукашенко в Сочи

23.02.2021 15:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Судебные заседания по делу Виктора Бабарико отложены как минимум до 9 марта из-за якобы болезни одного из членов состава суда.

Об этом сообщают штаб и пресс-служба Верховного суда РБ

"По информации из Верховного суда заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта", - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

"В судебном заседании объявлен перерыв продолжительностью до двух недель в связи с заболеванием одного из членов состава суда", - сообщили в пресс-службе ВС РБ.

Так совпало, что о болезни судьи стало известно на следующий день после того, как Лукашенко и Путин покатались на лыжах в Сочи

Рассмотрение дела Виктора Бабарико началось 17 февраля.

 
 
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Судебные заседания по делу Виктора Бабарико отложены как минимум до 9 марта из-за якобы болезни одного из членов состава суда.
 
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