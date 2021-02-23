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Суд по делу Бабарико отложили на неопределенный срок

23.02.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Произошло это на следующий день после встречи Путина и Лукашенко, что наводит на размышления.

Суд по делу Бабарико отложили на неопределенный срок
По информации из Верховного суда, заседания по делу Виктора Бабарико отложили на неопределенный срок, но по меньшей мере до 9 марта. Вроде бы, из-за болезни одного из участников процесса. Болезнь настоящая или дипломатическая, остается только гадать.  

В предыдущие дни на процессе все еще зачитывали обвинения Виктору Бабарико и другим фигурантам дела.

В "деле Белгазпромбанка" проходят восемь фигурантов, среди которых топ-менеджеры банка. Виктор Бабарико обвиняется в "отмывании" средств, полученных преступным путем, по арт. Согласно ст. 235, ч. 2 Уголовного кодекса, и получении взятки в особо крупном размере по ст. 430, ч. 3 (предусмотрено наказание от 5 до 15 лет).

Топ-менеджеры банка Алексей Задойко, Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк, основатель компании «Активлизинг», обвиняется в даче взятки повторно или в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
 
 
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Произошло это на следующий день после встречи Путина и Лукашенко, что наводит на размышления.
 
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