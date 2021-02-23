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Выравнивают системы. Лукашенко и Путин обсудили налоги, оборону и противоборство в СМИ

23.02.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шесть с половиной часов вчерашнего общения Лукашенко и Путина пока не оформились в какие-то чересчур конкретные озвученные результаты. Но сегодня они снова поговорили — на этот раз по телефону. «Пул Первого» информирует, что обсуждали налоговую систему, кооперацию в ВПК и усиление совместных оборонных систем. Еще одна тема обозначена так: «Работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)».

Пресс-служба Лукашенко при этом отмечает: «Главная цель всей большой работы — выравнивание условий для жизни людей и для бизнеса в Союзном государстве».

 
 
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Шесть с половиной часов вчерашнего общения Лукашенко и Путина пока не оформились в какие-то чересчур конкретные озвученные результаты. Но сегодня они снова...
 
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