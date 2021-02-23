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Сценаристы «Дедпула» и «Зомбиленда» займутся сериалом по Twisted Metal
Источник материала: Onliner
Sony намерена возродить франшизу Twisted Metal, но на этот раз в формате сериала, а не видеоигры. Об этом
Сериал будет представлять собой комедийный боевик, в котором герои устраивают заезды на боевых машинах с различным вооружением и уникальными способностями. Сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник, которые работали над «Добро пожаловать в Zомбиленд» и двумя частями «Дедпула».
Серия Twisted Metal в свое время была одной из главных франшиз Sony. Первая часть игры вышла в 1995 году, последняя — в 2012, после чего судьба серии оставалась неизвестной. Теперь же Twisted Metal вернется как сериал, а о новой части игры по-прежнему нет сведений.
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500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Sony намерена возродить франшизу Twisted Metal, но на этот раз в формате сериала, а не видеоигры. Об этом сообщает ресурс Variety.Читать далее…
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