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Сценаристы «Дедпула» и «Зомбиленда» займутся сериалом по Twisted Metal

23.02.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony намерена возродить франшизу Twisted Metal, но на этот раз в формате сериала, а не видеоигры. Об этом сообщает ресурс Variety.

Сериал будет представлять собой комедийный боевик, в котором герои устраивают заезды на боевых машинах с различным вооружением и уникальными способностями. Сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник, которые работали над «Добро пожаловать в Zомбиленд» и двумя частями «Дедпула».

Серия Twisted Metal в свое время была одной из главных франшиз Sony. Первая часть игры вышла в 1995 году, последняя — в 2012, после чего судьба серии оставалась неизвестной. Теперь же Twisted Metal вернется как сериал, а о новой части игры по-прежнему нет сведений.

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Sony намерена возродить франшизу Twisted Metal, но на этот раз в формате сериала, а не видеоигры. Об этом сообщает ресурс Variety.Читать далее…
 
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