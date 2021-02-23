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Водитель «Скании» оборвал троллейбусные провода на Притыцкого
Источник материала: Навiны
Утром 23 февраля водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «Скания», двигался по улице Притыцкого в районе Каменной Горки.
По сообщению ГАИ, мужчина проявил невнимательность, допустил поднятие «стрелы» манипулятора, повредив контактно-троллейбусную сеть. В результате обрыва провода произошла остановка троллейбусов.
В настоящее время движение возобновлено.
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Утром 23 февраля водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «Скания», двигался по улице Притыцкого в районе Каменной Горки.
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