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Водитель «Скании» оборвал троллейбусные провода на Притыцкого

23.02.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 23 февраля водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «Скания», двигался по улице Притыцкого в районе Каменной Горки.

Водитель «Скании» оборвал троллейбусные провода на Притыцкого

По сообщению ГАИ, мужчина проявил невнимательность, допустил поднятие «стрелы» манипулятора, повредив контактно-троллейбусную сеть. В результате обрыва провода произошла остановка троллейбусов.

В настоящее время движение возобновлено.

 
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Утром 23 февраля водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «Скания», двигался по улице Притыцкого в районе Каменной Горки.
 
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