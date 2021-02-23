Вудкрофт прокомментировал выход «Динамо» в плей-офф и спел песню Элвиса Пресли

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в эфире шоу «В одном звене» прокомментировал выход команды в плей-офф, а также поблагодарил болельщиков.





«Выход в плей-офф — это знаковое событие. Это то, к чему стремились в течение этого длительного сезона, который был необычным, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19. Все было не так, как в прошлые годы. Но мы успешно справлялись со всеми трудностями, которые были у нас на пути.

Горжусь нашей командой, мы были едины и идем вместе дальше. Надеюсь, болельщики и вся страна тоже гордятся командой. Сезон не заканчивается, скоро начнется плей-офф, верю, что у нас впереди еще много вызовов и успехов», — сказал Крэйг Вудкрофт.

После чего он спел песню Элвиса Пресли Love Me Tender.