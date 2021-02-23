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Вудкрофт прокомментировал выход «Динамо» в плей-офф и спел песню Элвиса Пресли
Источник материала: Tut.by
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в эфире шоу «В одном звене»
«Выход в плей-офф — это знаковое событие. Это то, к чему стремились в течение этого длительного сезона, который был необычным, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19. Все было не так, как в прошлые годы. Но мы успешно справлялись со всеми трудностями, которые были у нас на пути.
Горжусь нашей командой, мы были едины и идем вместе дальше. Надеюсь, болельщики и вся страна тоже гордятся командой. Сезон не заканчивается, скоро начнется плей-офф, верю, что у нас впереди еще много вызовов и успехов», — сказал Крэйг Вудкрофт.
После чего он
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«Выход в плей-офф - это знаковое событие».
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