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Вудкрофт прокомментировал выход «Динамо» в плей-офф и спел песню Элвиса Пресли

23.02.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в эфире шоу «В одном звене» прокомментировал выход команды в плей-офф, а также поблагодарил болельщиков.


«Выход в плей-офф — это знаковое событие. Это то, к чему стремились в течение этого длительного сезона, который был необычным, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19. Все было не так, как в прошлые годы. Но мы успешно справлялись со всеми трудностями, которые были у нас на пути.

Горжусь нашей командой, мы были едины и идем вместе дальше. Надеюсь, болельщики и вся страна тоже гордятся командой. Сезон не заканчивается, скоро начнется плей-офф, верю, что у нас впереди еще много вызовов и успехов», — сказал Крэйг Вудкрофт.

После чего он спел песню Элвиса Пресли Love Me Tender.

 
 
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