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Какая еда лучше всего предупреждает колоректальный рак

23.02.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Университета штата Юта зафиксировали взаимосвязь режима питания и риска колоректального рака, пишет Medpagetoday. Работа опубликована в JAMA Network Open.


Фото: pixabay.com

Авторы оценили 45 подходящих метаанализов наблюдательных исследований, описывающих 109 ассоциаций между диетическими факторами и заболеваемостью колоректальным раком.

Ученые отметили, что, хотя заболеваемость колоректальным раком является многофакторной (с вовлечением как генетических, так и экологических аспектов), модифицируемые факторы образа жизни (ожирение, неправильное питание и отсутствие физической активности), вероятно, играют важную роль в возникновении и прогрессировании заболевания.

Что увеличивает риск

Доказательства были особенно убедительными в отношении связи потребления красного мяса (высокое или низкое) и алкоголя (более четырех порций в день по сравнению с нулевым или эпизодическим).

Также появились предполагаемые доказательства положительной связи между более высоким потреблением переработанного мяса и даже умеренным потреблением алкоголя (более одной-трех порций в день).

Остальные значимые ассоциации предполагают более высокий риск при соблюдении нездоровой диеты или западной диеты.

Что защищает

Убедительные доказательства снижения риска отметили для употребления блюд, богатых клетчаткой и кальцием.

Что касается конкретных пищевых продуктов, была установлена ​​защитная связь с цельнозерновыми, бобовыми продуктами, неферментированным молоком, фруктами и овощами, микронутриентами (такими как цинк, магний, витамин A, витамин B6, фолиевая кислота, витамин D и витамин E).

Защитный эффект отметили у определенных режимов питания: средиземноморской диеты, песко-вегетарианской диеты или полувегетарианской диеты.

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Ученые Университета штата Юта зафиксировали взаимосвязь режима питания и риска колоректального рака.
 
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