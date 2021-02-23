|
Какая еда лучше всего предупреждает колоректальный рак
Источник материала: Tut.by
Ученые Университета штата Юта зафиксировали взаимосвязь режима питания и риска колоректального рака, пишет
Авторы оценили 45 подходящих метаанализов наблюдательных исследований, описывающих 109 ассоциаций между диетическими факторами и заболеваемостью
Ученые отметили, что, хотя заболеваемость колоректальным раком является многофакторной (с вовлечением как генетических, так и экологических аспектов), модифицируемые факторы образа жизни (ожирение, неправильное питание и отсутствие физической активности), вероятно, играют важную роль в возникновении и прогрессировании заболевания.
Что увеличивает риск
Доказательства были особенно убедительными в отношении связи потребления красного мяса (высокое или низкое) и алкоголя (более четырех порций в день по сравнению с нулевым или эпизодическим).
Также появились предполагаемые доказательства положительной связи между более высоким потреблением переработанного мяса и даже умеренным потреблением алкоголя (более одной-трех порций в день).
Остальные значимые ассоциации предполагают более высокий риск при соблюдении нездоровой диеты или
Что защищает
Убедительные доказательства снижения риска отметили для употребления блюд, богатых клетчаткой и кальцием.
Что касается конкретных пищевых продуктов, была установлена защитная связь с цельнозерновыми, бобовыми продуктами, неферментированным молоком, фруктами и овощами, микронутриентами (такими как цинк, магний, витамин A, витамин B6, фолиевая кислота, витамин D и витамин E).
Защитный эффект отметили у определенных режимов питания:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Университета штата Юта зафиксировали взаимосвязь режима питания и риска колоректального рака.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)