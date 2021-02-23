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А фашист всё равно ты: госпропаганда призывает наводить в Беларуси "немецкий порядок"
Источник материала: Партизан
Правящий режим всеми возможными средствами борется не только с протестами, но и с инакомыслием.
Сейчас уже не только участие в акции протеста, не только бело-красно-белый флаг на окне, но и наклейка с "Погоней" на телефоне означает гарантированную встречу с "санаторными" условиями СИЗО.
А государственная пропаганда не только все эти действия одобряет, но и фактически призывает наводить в Беларуси "немецкий порядок" с виселицами и расстрелами.
Можно ли навести "порядок" и заставить любить власть с помощью расстрелов и виселиц? Что не так с идеологией правящего в Беларуси режима?
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Правящий режим всеми возможными средствами борется не только с протестами, но и с инакомыслием.
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