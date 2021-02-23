Сейчас уже не только участие в акции протеста, не только бело-красно-белый флаг на окне, но и наклейка с "Погоней" на телефоне означает гарантированную встречу с "санаторными" условиями СИЗО.





А государственная пропаганда не только все эти действия одобряет, но и фактически призывает наводить в Беларуси "немецкий порядок" с виселицами и расстрелами.





Можно ли навести "порядок" и заставить любить власть с помощью расстрелов и виселиц? Что не так с идеологией правящего в Беларуси режима?



