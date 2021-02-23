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А фашист всё равно ты: госпропаганда призывает наводить в Беларуси "немецкий порядок"

23.02.2021 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящий режим всеми возможными средствами борется не только с протестами, но и с инакомыслием.

А фашист всё равно ты: госпропаганда призывает наводить в Беларуси "немецкий порядок"
Сейчас уже не только участие в акции протеста, не только бело-красно-белый флаг на окне, но и наклейка с "Погоней" на телефоне означает гарантированную встречу с "санаторными" условиями СИЗО. 

А государственная пропаганда не только все эти действия одобряет, но и фактически призывает наводить в Беларуси "немецкий порядок" с виселицами и расстрелами.

Можно ли навести "порядок" и заставить любить власть с помощью расстрелов и виселиц? Что не так с идеологией правящего в Беларуси режима? 

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает историк, научный сотрудник Института европейской этнологии Берлинского университета имени Гумбольдта доктор Александр Фридман.
 
 
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Правящий режим всеми возможными средствами борется не только с протестами, но и с инакомыслием.
 
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