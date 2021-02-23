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Добрые покупки: в Минске прошла благотворительная акция
23.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подарки малышам. В Беларуси завершилась благотворительная акция – сотрудники магазинов провели ее совместно со своими покупателями. Часть денег от продажи товаров направили в детские дома по всей стране, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Двадцать пять тысяч долларов, которые удалось собрать, разделили на шесть равных частей и передали в детские дома каждой области страны. В Минской, например, помощь получила школа-интернат в Руденске. Там живут и учатся более ста воспитанников от пяти до 20 лет. Гостям дети были рады. Руководители уже знают, на что потратят деньги.
Кроме денежной помощи, воспитанники получили в подарок спортивный инвентарь:
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Часть денег от продажи товаров направили в детские дома по всей стране.
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