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Добрые покупки: в Минске прошла благотворительная акция

23.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подарки малышам. В Беларуси завершилась благотворительная акция – сотрудники магазинов провели ее совместно со своими покупателями. Часть денег от продажи товаров направили в детские дома по всей стране, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Двадцать пять тысяч долларов, которые удалось собрать, разделили на шесть равных частей и передали в детские дома каждой области страны. В Минской, например, помощь получила школа-интернат в Руденске. Там живут и учатся более ста воспитанников от пяти до 20 лет. Гостям дети были рады. Руководители уже знают, на что потратят деньги.

«Нам уже был сделан новогодний подарок: мы приобрели машину стиральную. Чтобы полностью реконструировать нашу прачечную, мы решили купить гладильный станок и сушилку. Для школы это очень актуально», – отметила директор Руденской вспомогательной школы-интерната Наталья Дировская.

Кроме денежной помощи, воспитанники получили в подарок спортивный инвентарь: футбольные и баскетбольные мячи.



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Часть денег от продажи товаров направили в детские дома по всей стране.
 
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