Источник материала: Хартия'97

В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки Пашиняна 1 23.02.2021, 16:07

Фото: DW

Акции протеста в Армении проходят ежедневно.

В Ереване во вторник оппозиционное "Движение за спасение Отечества" вышло на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает армянская служба "Радио Свобода" .

Протестующие планировали заблокировать третий корпус здания правительства, однако полицейские выставили границу и не позволили протестующим приблизиться к зданию.

Участники акции планировали помешать входу премьер-министра Никола Пашиняна в здание правительства.

Заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян сообщил, что у третьего корпуса здания правительства полиция подвергла приводу 25 участников акции протеста.

Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.

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