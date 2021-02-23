|
В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки Пашиняна
Источник материала: Хартия'97
В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки Пашиняна
Акции протеста в Армении проходят ежедневно.
В Ереване во вторник оппозиционное "Движение за спасение Отечества" вышло на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает армянская служба
Протестующие планировали заблокировать третий корпус здания правительства, однако полицейские выставили границу и не позволили протестующим приблизиться к зданию.
Участники акции планировали помешать входу премьер-министра Никола Пашиняна в здание правительства.
Заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян сообщил, что у третьего корпуса здания правительства полиция подвергла приводу 25 участников акции протеста.
Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции протеста в Армении проходят ежедневно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)