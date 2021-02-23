|
У Медведева не нашлось времени для Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
У Медведева не нашлось времени для Лукашенко
Или глава Совбеза РФ решил просто проигнорировать диктатора?
Александр Лукашенко и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не встретились в Сочи "из-за плотного графика". Но они поговорили по телефону и договорились встретиться позже. Об этом сообщает
Стоит отметить, что легкими отношения Лукашенко и Медведева не назовешь. Экс-премьер РФ не раз критически высказывался в адрес белорусского диктатора. Накануне «выборов» в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Или глава Совбеза РФ решил просто проигнорировать диктатора?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)