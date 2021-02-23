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У Медведева не нашлось времени для Лукашенко

23.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У Медведева не нашлось времени для Лукашенко

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  • 23.02.2021, 15:59
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У Медведева не нашлось времени для Лукашенко
Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС

Или глава Совбеза РФ решил просто проигнорировать диктатора?

Александр Лукашенко и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не встретились в Сочи "из-за плотного графика". Но они поговорили по телефону и договорились встретиться позже. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на секретариат Медведева.

Стоит отметить, что легкими отношения Лукашенко и Медведева не назовешь. Экс-премьер РФ не раз критически высказывался в адрес белорусского диктатора. Накануне «выборов» в Беларуси он раскритиковал Лукашенко за то, что тот лепил из России образ врага.

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Или глава Совбеза РФ решил просто проигнорировать диктатора?
 
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