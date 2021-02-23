Источник материала: Хартия'97

У Медведева не нашлось времени для Лукашенко 5 23.02.2021, 15:59

1,992

Дмитрий Медведев

Фото: ТАСС

Или глава Совбеза РФ решил просто проигнорировать диктатора?

Александр Лукашенко и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не встретились в Сочи "из-за плотного графика". Но они поговорили по телефону и договорились встретиться позже. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на секретариат Медведева.

Стоит отметить, что легкими отношения Лукашенко и Медведева не назовешь. Экс-премьер РФ не раз критически высказывался в адрес белорусского диктатора. Накануне «выборов» в Беларуси он раскритиковал Лукашенко за то, что тот лепил из России образ врага .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .