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Утром в районе метро «Кунцевщина» на полтора часа остановились троллейбусы. Что произошло и причем здесь стрела?

23.02.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в районе станции метро «Кунцевщина» в Минске остановились троллейбусы. Надолго остановились, примерно на полтора часа. И, несмотря на то, что час пик к тому времени уже минул, многим пришлось в экстренном порядке менять маршрут, чтобы успеть по делам. Рассказываем, что произошло.

Начнем с «Минсктранса». Утром там проинформировали, что с 9:57 на улице Притыцкого (станция метро «Кунцевщина») в направлении улицы Лобанка из-за повреждения контактной сети сторонним транспортом произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №13, 31. Движение было организовано по улицам Тимошенко, Одинцова, Лобанка. И только в 11:30, то есть спустя полтора часа, движение троллейбусов возобновилось по нормальным маршрутам.

Что же вызвало такой значительный сбой?

Ответ на этот вопрос знает ГАИ Минска.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Алена Киселева, примерно в 10:00 водитель (1971 года рождения), находясь за рулем Scania, ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Кунцевщина.

— По предварительной информации, мужчина проявил невнимательность, допустил поднятие стрелы манипулятора, повредив контактно-троллейбусную сеть. В результате обрыва провода произошла остановка троллейбусов, — рассказала Алена Киселева.

Утром в районе метро «Кунцевщина» на полтора часа остановились троллейбусы. Что произошло и причем здесь стрела?

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения действовать корректно, добросовестно, быть внимательными и взаимовежливыми.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в районе станции метро «Кунцевщина» в Минске остановились троллейбусы. Надолго остановились, примерно на полтора часа. И, несмотря на то, что час пик...
 
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