Из-за самоубийства солдата судят старшего лейтенанта, оставившего свой пост по приказу начальства

Источник материала: Onliner

8 июня 2020 года в военной части №30151 (Дзержинский район) погиб военнослужащий — 20-летний рядовой Сергей Волошин. Срочник первого периода заступил в наряд помощником дежурного, проник в комнату хранения оружия, зарядил в пистолет Макарова один патрон и выстрелил. На скамье подсудимых старший лейтенант 23-летний Роман Бунятов. В тот день он был дежурным по дивизиону, ключи от сейфа с оружием с собой не взял и отлучился из казармы устранять неполадки с антенной (приказ начальства).

Роман Бунятов полностью признал свою вину и от услуг адвоката отказался. С 2014 года и по сей день служит в армии по контракту. Обвиняемый задержан не был, сейчас продолжает работать в войсках. Его характеризуют как дисциплинированного, неконфликтного, бескорыстного и дружелюбного офицера.





С 7 на 8 июня он заступил дежурным по дивизиону вместе с помощником и дневальными. Помощником заступил рядовой Сергей Волошин. В обязанностях дежурного, помимо подъема по тревоге личного состава, контроля приема пищи и прочих, был пункт: не допускать военнослужащих в КХО (комната хранения оружия), соответственно и ключи от комнаты были только у него.

— Связка ключей была большая, неудобно было носить их с собой, около 5 утра я спрятал ее в сейф, а ключи от сейфа взял с собой, — рассказывает Роман.

В 14 часов 8 июня дежурного отправили ремонтировать антенну связи, а тот передал ключи от сейфа своему помощнику, чтобы Волошин смог выдать военнослужащим тубусы.

— Начальство требует, хотя с поломкой можно было подождать, и ее (антенну) могли починить другие люди. Но приказ есть приказ.

Пока ремонт шел полным ходом, случилось непоправимое: Волошин открыл сейф, нашел в нем ключ от комнаты с оружием, закрылся в ней, взял пистолет Макарова, зарядил в него один боевой патрон и выстрелил. Не остановила его ни сигнализация, ни дневальный, который был в 2—3 метрах от комнаты.

— Уже по громкой связи объявили, чтоб я срочно пришел в казарму. Там меня ждали старшина вместе с командиром, они пытались выбить дверь, но тщетно. Когда спросили, где ключи, я понял, что произошло что-то нехорошее. Старшина пошел за болгаркой и спилил перемычку. И тогда я увидел тело, — рассказывает Роман.

— Не отрицаете, что нарушение вами несения службы повлекла смерть Волошина? Если бы вы были на месте несения службы, такое произошло бы? — спрашивает судья.

— Нет, я думаю такого точно бы не случилось, — отвечает Роман.

Со стороны потерпевших сегодня пусто, поэтому про рядового узнаем из томов уголовного дела. Воспитывался в неполной семье, из прошлых интересов — школа и компьютер.





— Интеллектуальные способности Сергея Волошина были выше среднего. В социальной сфере — скрытность, замкнутость, легкая ранимость при малейшей критике. По данным экспертизы, Волошин был неконфликтным вежливым человеком, с сослуживцами у него были скорее приятельские отношения, чем дружеские. О своих переживаниях никому не рассказывал. К себе Волошин предъявлял повышенные требования, был излишне самокритичен. У него на все была своя точка зрения. Накануне гибели он находился в состоянии повышенного социального напряжения, — зачитывает материалы дела гособвинитель.

— Вы заметили за рядовым Волошиным суицидальные мысли? — спрашивает судья.

— На мой взгляд, у него было хорошее самочувствие, никаких панических фраз он не высказывал при мне. Конфликтов при мне у него ни с кем не было. Солдат был вполне нормальным, адекватным. Его почему помощником поставили — он все выучил, выполнял, стремился к чему-то, — отвечает подсудимый.

Предъявлено обвинение по статье 454 УК, старшему лейтенанту грозит до двух лет лишения свободы.