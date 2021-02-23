﻿ Пьяный водитель съехал в кювет, из-за чего тяжело пострадал подросток. Приговор суда. 21.by
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Пьяный водитель съехал в кювет, из-за чего тяжело пострадал подросток. Приговор суда

23.02.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале сентября на слуцкой трассе Geely оказался за пределами проезжей части. Водитель 1983 года вылетел в кювет на закруглении дороги. После чего машина перевернулась. Как позже выяснили следователи, мужчина был пьян, а в ДТП пострадал несовершеннолетний 2003 г. р. Сообщалось, что в машине был еще один подросток — 2005 г. р.

«На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся, — изначально сообщали в ГАИ Минской области. — Водитель находился на момент аварии в состоянии алкогольного опьянения — 0,99 промилле».

На днях состоялся суд. На заседании выяснились и другие подробности. «Обвиняемый находился в нетрезвом состоянии, управлял авто без обязательного использования очков, в машине не работал спидометр, — сообщает пресс-служба Верховного суда. — Geely развил скорость в 130 км/ч на участке с максимально разрешенными 100 км/ч. Водитель не справился с управлением, выехал в кювет, где автомобиль перевернулся».

Несовершеннолетний пассажир (2003 г. р.), находившийся на заднем пассажирском сиденье, получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

Автомобилиста признали виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 4 ст. 317 УК РБ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в колонии поселения с лишением прав на 5 лет. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
 
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В начале сентября на слуцкой трассе Geely оказался за пределами проезжей части. Водитель 1983 года вылетел в кювет на закруглении дороги. После чего машина...
 
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