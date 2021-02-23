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Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру. Как?

23.02.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вы наверняка удивлены: как перепланировка может сделать из однушки трехкомнатную квартиру? Ведь в однушке всего два окна, а в трешке — целых четыре. Но практика показывает, что если очень хочется, можно все. Объявление о продаже однушки, превращенной в трешку, найдено в сервисе Onliner «Дома и квартиры».

Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру. Как?

Как легко разгадать на плане, минчане, ставшие обладателями однокомнатной квартиры в новостройке площадью 41 кв. м, перенесли кухню на лоджию вместе с электроплитой и даже умудрились провести туда водопровод и канализацию, чтобы подключить мойку, а на месте кухни площадью 9,3 кв. м обустроили жилую комнату.


Здесь была лоджия

Здесь была лоджия
Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру. Как?
Здесь была кухня

Единственную комнату, запроектированную на исконном плане, хозяева разделили перегородкой. Получилось, что свет из кухни через балконный блок проходит в гостиную, а из гостиной через ниши в стене — в спальню. Таким образом, одно окно дает дневной свет сразу трем помещениям.

Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру. Как?
Здесь был выход на лоджию
Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру. Как?
Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру. Как?
Здесь была половина жилой комнаты

Конечно, собственникам квартиры не откажешь в фантазии, но мы не рекомендуем повторять их успех: исполкомы относятся к подобным вольностям с большой настороженностью, и провести такую планировку в рамках закона практически невозможно.

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Вы наверняка удивлены: как перепланировка может сделать из однушки трехкомнатную квартиру? Ведь в однушке всего два окна, а в трешке — целых четыре. Но практика...
 
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