Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру. Как?

Источник материала: Onliner

Вы наверняка удивлены: как перепланировка может сделать из однушки трехкомнатную квартиру? Ведь в однушке всего два окна, а в трешке — целых четыре. Но практика показывает, что если очень хочется, можно все. Объявление о продаже однушки, превращенной в трешку, найдено в сервисе Onliner «Дома и квартиры» .





Как легко разгадать на плане, минчане, ставшие обладателями однокомнатной квартиры в новостройке площадью 41 кв. м, перенесли кухню на лоджию вместе с электроплитой и даже умудрились провести туда водопровод и канализацию, чтобы подключить мойку, а на месте кухни площадью 9,3 кв. м обустроили жилую комнату.



Здесь была лоджия

Здесь была лоджия



Здесь была кухня

Единственную комнату, запроектированную на исконном плане, хозяева разделили перегородкой. Получилось, что свет из кухни через балконный блок проходит в гостиную, а из гостиной через ниши в стене — в спальню. Таким образом, одно окно дает дневной свет сразу трем помещениям.



Здесь был выход на лоджию







Здесь была половина жилой комнаты

Конечно, собственникам квартиры не откажешь в фантазии, но мы не рекомендуем повторять их успех: исполкомы относятся к подобным вольностям с большой настороженностью, и провести такую планировку в рамках закона практически невозможно.