Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политолог объяснил, кто может предупредить "попытку реванша" в Беларуси весной

Россию уже неоднократно упрекали в агрессивных планах и желании проглотить Беларусь, и такие упреки, хотя подтверждений им нет, по-прежнему остаются основой для стратегии коллективного Запада в отношении Беларуси, отмечает собеседник Sputnik.

"Нам (коллективному Западу) надо уберечь Беларусь от России. Нам что надо для этого сделать ― создать определенные условия. Правда, мы для этого готовы помогать Беларуси, но на определенных условиях. Вначале смена режима, потом мы вам помогаем", ― рассуждает Шатров.

Подобные инициативы извне могут казаться смешными на первый взгляд, однако в долгосрочном применении эта технология, к сожалению, срабатывает, что видно и на примере Украины, на примере Молдовы, где "бесконечно поднимается тема агрессивных намерений со стороны России", отмечает Шатров.

"Необходимость европейского выбора находит отклик в ряду отдельных граждан, а эти граждане ― как всегда активное меньшинство, ведь оно будоражит общественность и создает такую нестабильность в стране и дальше все зависит только от прочности власти. Беларусь выдержала первый удар, но без какой-то разъяснительной работы, если самоуспокоенность белорусской власти сменит активные действия против попытки "оранжевой революции", то попытка реванша, какой-то рецидив возможен в ближайшее время", ― говорит эксперт.

Как "филиалу Вашингтона" Брюсселю выгодно создать нестабильную ситуацию на границе России и ЕС для того, чтобы отсечь Россию от каналов связи, возможностей сотрудничества с Европой, рассуждает Шатров. Европе это невыгодно как экономическому субъекту, однако Брюсселю как "политическому филиалу Белого дома" это выгодно, потому что "брюссельские чиновники в первую очередь отслеживают интересы коллективного Запада", считает политолог.

Основной "евроатлантический" интерес сейчас заключается в том, чтобы "Беларусь перековать на европейский манер", убежден эксперт. Нестабильная ситуация в Беларуси выгодна внешним силам тем, что позволяет манипулировать, к примеру, темой транзита или совершать иные провокационные действия. "В этом плане нестабильная Беларусь, как и нестабильная Украина – это мечта некоторых чиновников Брюсселя, которые выполняют команды из-за океана", полагает собеседник Sputnik.

"Вообще, в таких странах, как Литва и Польша, часто возникают планы в отношении территории Беларуси гораздо больше эти планы имеют под собой почву и сторонников, чем если говорить? что Россия претендует на Беларусь или ее часть. И Польша вспоминает о Западной Беларуси в составе Польши. И у Литвы большое количество вопросов к некоторым белорусским территориям. Как всегда, на воре и шапка горит. Когда кто-то говорит о каких-то претензиях со стороны других, вполне возможно, стоит посмотреть, а нет ли у него претензий в отношении Беларуси", – отметил политолог.

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