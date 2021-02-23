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Свыше 130 пропавших без вести при сходе ледника в Индии объявлены погибшими
Источник материала: ОНТ
В Индии 136 человек, которые пропали без вести после стихийного бедствия в штате Уттаракханде, объявлены погибшими,
Администрация штата уведомила родственников пропавших, что они могут обратиться за свидетельством о смерти.
Ледник сошел 7 февраля в районе реки Дхаулиганги – она является одним из рукавов Ганга. В результате разрушена строившаяся плотина электростанции.
Исследователи считают, что причиной обрушения ледника стал сильный снегопад в сочетании с повышением температуры.
ФОТО: AFP
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В Индии 136 человек, которые пропали без вести после стихийного бедствия в штате Уттаракханде, объявлены погибшими, пишет газета The Hindu. Администрация штата...
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