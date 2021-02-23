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Свыше 130 пропавших без вести при сходе ледника в Индии объявлены погибшими

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свыше 130 пропавших без вести при сходе ледника в Индии объявлены погибшими

В Индии 136 человек, которые пропали без вести после стихийного бедствия в штате Уттаракханде, объявлены погибшими, пишет газета The Hindu.

Администрация штата уведомила родственников пропавших, что они могут обратиться за свидетельством о смерти. 

Ледник сошел 7 февраля в районе реки Дхаулиганги – она является одним из рукавов Ганга. В результате разрушена строившаяся плотина электростанции. 

Исследователи считают, что причиной обрушения ледника стал сильный снегопад в сочетании с повышением температуры. 

ФОТО: AFP

 

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В Индии 136 человек, которые пропали без вести после стихийного бедствия в штате Уттаракханде, объявлены погибшими, пишет газета The Hindu. Администрация штата...
 
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