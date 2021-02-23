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Трактор снес стену коровника в Климовичском районе
Источник материала: ОНТ
В деревне Иванова Слобода Климовичского района 22 февраля трактор снес стену коровника, пострадал мужчина,
Инцидент произошел на территории МТФ филиала «Приграничный» Климовичского комбината хлебопродуктов. Трактор врезался в опору въездных ворот. В результате частично обрушились кирпичная стена и кровля здания коровника. Пострадал сотрудник предприятия. Его госпитализировали.
ФОТО: БЕЛТА
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В деревне Иванова Слобода Климовичского района 22 февраля трактор снес стену коровника, пострадал мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел на...
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