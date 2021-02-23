Трактор снес стену коровника в Климовичском районе

Источник материала: ОНТ

В деревне Иванова Слобода Климовичского района 22 февраля трактор снес стену коровника, пострадал мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на территории МТФ филиала «Приграничный» Климовичского комбината хлебопродуктов. Трактор врезался в опору въездных ворот. В результате частично обрушились кирпичная стена и кровля здания коровника. Пострадал сотрудник предприятия. Его госпитализировали.

ФОТО: БЕЛТА

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