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Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко
Источник материала: ОНТ
В продолжение больших переговоров. Итоги встречи в Сочи ждали не только политики, на прогнозы не скупились эксперты. Но всё же окончательные выводы делать рано. Менее часа назад состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России.
Важных тем несколько: функционирование налоговой системы, кооперация в военно-промышленном комплексе, а также усиление совместных оборонных систем. Кроме того, главы государств обсудили работу средств массовой информации в условиях по сути информационного противоборства. Александр Лукашенко и Владимир Путин говорили и в целом о выравнивании условий жизни людей и работы субъектов хозяйствования двух стран, ведь это и есть главная цель интеграции. Разговор стал продолжением больших сочинских переговоров, прошедших
Фото: sb.by
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В продолжение больших переговоров. Итоги встречи в Сочи ждали не только политики, на прогнозы не скупились эксперты. Но всё же окончательные выводы делать рано....
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