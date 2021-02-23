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Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко

В продолжение больших переговоров. Итоги встречи в Сочи ждали не только политики, на прогнозы не скупились эксперты. Но всё же окончательные выводы делать рано. Менее часа назад состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России.

Важных тем несколько: функционирование налоговой системы, кооперация в военно-промышленном комплексе, а также усиление совместных оборонных систем. Кроме того, главы государств обсудили работу средств массовой информации в условиях по сути информационного противоборства. Александр Лукашенко и Владимир Путин говорили и в целом о выравнивании условий жизни людей и работы субъектов хозяйствования двух стран, ведь это и есть главная цель интеграции. Разговор стал продолжением больших сочинских переговоров, прошедших накануне. Президенты общались в общей сложности более шести часов. Кооперация в реальном секторе, борьба с пандемией и многое другое – закрытых тем не было.

Фото: sb.by

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В продолжение больших переговоров. Итоги встречи в Сочи ждали не только политики, на прогнозы не скупились эксперты. Но всё же окончательные выводы делать рано....
 
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