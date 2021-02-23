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Мужчина пытался угнать чужие авто, чтобы отвезти ребенка домой в Бресте

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина пытался угнать чужие авто, чтобы отвезти ребенка домой в Бресте

В Бресте мужчина повредил три автомобиля в попытке угона, сообщили в УВД облисполкома.

Три жителя Бреста обратились в Московский РОВД с сообщениями о повреждении их автомобилей на парковке торгового центра. Сотрудники уголовного розыска нашли мужчину, который хотел угнать машины. Им оказался 26-летний брестчанин.

Вечером мужчина был в гостях у родственников. Во время застолья произошла ссора между супругами: муж уехал со старшим сыном, жена – с годовалым малышом. 

Мужчина разбил боковое стекло «Мазды» и сел в машину с ребенком. Завести авто не получилось. После неудачной попытки брестчанин проник в «Фиат Пунто» через багажник. 

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина.

ФОТО: ptzgovorit.ru



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Теги: Брест
 
 
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В Бресте мужчина повредил три автомобиля в попытке угона, сообщили в УВД облисполкома. Три жителя Бреста обратились в Московский РОВД с сообщениями о повреждении...
 
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