Мужчина пытался угнать чужие авто, чтобы отвезти ребенка домой в Бресте

Источник материала: ОНТ

В Бресте мужчина повредил три автомобиля в попытке угона, сообщили в УВД облисполкома.

Три жителя Бреста обратились в Московский РОВД с сообщениями о повреждении их автомобилей на парковке торгового центра. Сотрудники уголовного розыска нашли мужчину, который хотел угнать машины. Им оказался 26-летний брестчанин.

Вечером мужчина был в гостях у родственников. Во время застолья произошла ссора между супругами: муж уехал со старшим сыном, жена – с годовалым малышом.

Мужчина разбил боковое стекло «Мазды» и сел в машину с ребенком. Завести авто не получилось. После неудачной попытки брестчанин проник в «Фиат Пунто» через багажник.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина.

ФОТО: ptzgovorit.ru









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