|
Мужчина пытался угнать чужие авто, чтобы отвезти ребенка домой в Бресте
Источник материала: ОНТ
В Бресте мужчина повредил три автомобиля в попытке угона,
Три жителя Бреста обратились в Московский РОВД с сообщениями о повреждении их автомобилей на парковке торгового центра. Сотрудники уголовного розыска нашли мужчину, который хотел угнать машины. Им оказался 26-летний брестчанин.
Вечером мужчина был в гостях у родственников. Во время застолья произошла ссора между супругами: муж уехал со старшим сыном, жена – с годовалым малышом.
Мужчина разбил боковое стекло «Мазды» и сел в машину с ребенком. Завести авто не получилось. После неудачной попытки брестчанин проник в «Фиат Пунто» через багажник.
Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина.
ФОТО: ptzgovorit.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте мужчина повредил три автомобиля в попытке угона, сообщили в УВД облисполкома. Три жителя Бреста обратились в Московский РОВД с сообщениями о повреждении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)