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Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 1. Вы только посмотрите на пятое фото!
Источник материала: ОНТ
Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят!
Фото: bigpicture.ru, twizz.ru, voobsheogon.ru, mixnews.lv, ridus.ru, ololo.tv, adme.ru
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Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 1. Вы только посмотрите на пятое фото!
Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят! Когда решила не есть...
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