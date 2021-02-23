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Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 1. Вы только посмотрите на пятое фото!

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 1. Вы только посмотрите на пятое фото!

Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят!



Когда решила не есть после 18:00


«Я не знаю как, но у нас закончилась сметана...»


Сегодня две пицце по цене одной


«Хозяин, смотри, я зашел сам!»


Вот как выглядит защита докторской


«Саша, мне нечего надеть!»


Помощник по хозяйству


Вот она – настоящая командная работа


«Это не то, что ты подумала!»


«Мне кажется, оттенок этой помады тебе не подходит... А мне в самый раз!»


«Я просто не знаю, как дальше жить эту жизнь»


«Что ты показываешь? Это не я»


Мохнатый кондитер


«Ахахахах! Я победил гадкий диван!»


Прежде чем закрыть холодильник, проверяйте, чтобы не было кошачьей лапы!


Когда сел на белковую диету


Вот что значит потеря бдительности


Фото: bigpicture.ru, twizz.ru, voobsheogon.ru, mixnews.lv, ridus.ru, ololo.tv, adme.ru

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Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят! Когда решила не есть...
 
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