Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 1. Вы только посмотрите на пятое фото!

Источник материала: ОНТ

Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят!







Когда решила не есть после 18:00



«Я не знаю как, но у нас закончилась сметана...»



Сегодня две пицце по цене одной



«Хозяин, смотри, я зашел сам!»



Вот как выглядит защита докторской



«Саша, мне нечего надеть!»



Помощник по хозяйству



Вот она – настоящая командная работа



«Это не то, что ты подумала!»



«Мне кажется, оттенок этой помады тебе не подходит... А мне в самый раз!»



«Я просто не знаю, как дальше жить эту жизнь»



«Что ты показываешь? Это не я»



Мохнатый кондитер



«Ахахахах! Я победил гадкий диван!»



Прежде чем закрыть холодильник, проверяйте, чтобы не было кошачьей лапы!



Когда сел на белковую диету



Вот что значит потеря бдительности





Фото: bigpicture.ru, twizz.ru, voobsheogon.ru, mixnews.lv, ridus.ru, ololo.tv, adme.ru

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