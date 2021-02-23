Ученые рассказали, как чтение влияет на головной мозг

Источник материала: ОНТ

Регулярное чтение книг повышает уровень интеллекта и улучшает память. К такому выводу пришли ученые, пишет издание Inc.com.

По словам специалистов, исследования психологов и нейробиологов доказали, что положительный эффект от чтения заметен в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Еще одно полезное свойство чтения – оно развивает эмпатию. Эксперимент под руководством ученого из Рочестерского университета Дэвида Доделл-Федера показал, что эмоциональный интеллект человека повышается благодаря способности сопереживать персонажам.

Регулярное чтение в долгосрочной перспективе улучшает вербальную память – она отвечает за усвоение информации в словесной форме.

ФОТО: pix-feed.com

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