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Ученые рассказали, как чтение влияет на головной мозг
Источник материала: ОНТ
Регулярное чтение книг повышает уровень интеллекта и улучшает память. К такому выводу пришли ученые,
По словам специалистов, исследования психологов и нейробиологов доказали, что положительный эффект от чтения заметен в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Еще одно полезное свойство чтения – оно развивает эмпатию. Эксперимент под руководством ученого из Рочестерского университета Дэвида Доделл-Федера показал, что эмоциональный интеллект человека повышается благодаря способности сопереживать персонажам.
Регулярное чтение в долгосрочной перспективе улучшает вербальную память – она отвечает за усвоение информации в словесной форме.
ФОТО: pix-feed.com
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Регулярное чтение книг повышает уровень интеллекта и улучшает память. К такому выводу пришли ученые, пишет издание Inc.com. По словам специалистов, исследования...
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