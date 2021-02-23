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«Хохочу от его возмущений»: хаски попытался обмануть хозяйку и развеселил Сеть

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Хохочу от его возмущений»: хаски попытался обмануть хозяйку и развеселил Сеть

В Instagram набирает популярность видео с хаски по кличке Арни. Пес хотел обмануть хозяйку, однако был уличен во лжи, пишет портал «Ридус». 

Арни вместе с хозяйкой возвращался домой с прогулки. Пес хотел незаметно пронести в пасти косточку, которую нашел на улице. Однако хозяйка заподозрила неладное и заставила его избавиться от находки. 


Арни бурно отреагировал на запрет оставить себе косточку. Своим возмущением пес рассмешил пользователей: «Эта порода собак так забавно общается», «Так смешно ворчит в конце», «Десять раз пересмотрела и каждый раз хохочу от его возмущений».

ФОТО: tvtomsk.ru

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В Instagram набирает популярность видео с хаски по кличке Арни. Пес хотел обмануть хозяйку, однако был уличен во лжи, пишет портал «Ридус».  Арни вместе с хозяйкой...
 
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