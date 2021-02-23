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«Хохочу от его возмущений»: хаски попытался обмануть хозяйку и развеселил Сеть
Источник материала: ОНТ
В Instagram набирает популярность видео с хаски по кличке Арни. Пес хотел обмануть хозяйку, однако был уличен во лжи,
Арни вместе с хозяйкой возвращался домой с прогулки. Пес хотел незаметно пронести в пасти косточку, которую нашел на улице. Однако хозяйка заподозрила неладное и заставила его избавиться от находки.
Арни бурно отреагировал на запрет оставить себе косточку. Своим возмущением пес рассмешил пользователей: «Эта порода собак так забавно общается», «Так смешно ворчит в конце», «Десять раз пересмотрела и каждый раз хохочу от его возмущений».
ФОТО: tvtomsk.ru
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В Instagram набирает популярность видео с хаски по кличке Арни. Пес хотел обмануть хозяйку, однако был уличен во лжи, пишет портал «Ридус». Арни вместе с хозяйкой...
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