«Хохочу от его возмущений»: хаски попытался обмануть хозяйку и развеселил Сеть

Источник материала: ОНТ

В Instagram набирает популярность видео с хаски по кличке Арни. Пес хотел обмануть хозяйку, однако был уличен во лжи, пишет портал «Ридус».

Арни вместе с хозяйкой возвращался домой с прогулки. Пес хотел незаметно пронести в пасти косточку, которую нашел на улице. Однако хозяйка заподозрила неладное и заставила его избавиться от находки.





Арни бурно отреагировал на запрет оставить себе косточку. Своим возмущением пес рассмешил пользователей: «Эта порода собак так забавно общается», «Так смешно ворчит в конце», «Десять раз пересмотрела и каждый раз хохочу от его возмущений».

ФОТО: tvtomsk.ru

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