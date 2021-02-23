В Гродно в целях безопасности ликвидировали популярное место подледного лова рыбы

Источник материала: ОНТ

Популярное место подледного лова рыбы на Немане ликвидировали в целях безопасности. За два дня толщина льда стала меньше почти в два раза, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию ОСВОД.

В черте города Неман не замерз полностью. Однако под толщей льда оказался один из затонов рядом с портом. Туда зашла рыба. Несколько дней на небольшой ледяной площадке собирались рыбаки. В целях безопасности сотрудники МЧС и ОСВОДа распили лед и сплавили льдины по берегу.

ФОТО: БЕЛТА

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