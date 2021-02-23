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Вертолет разбился в Польше – два человека погибли
Источник материала: ОНТ
В Польше разбился частный вертолет. В результате погибли два человека,
Трагедия произошла в Силезском воеводстве недалеко от города Пщина. Во время крушения на борту вертолета было четыре человека. Двое погибли. Выживших госпитализировали.
Причины инцидента выясняются. Отмечается, что в регионе был сильный туман.
ФОТО: РАР
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В Польше разбился частный вертолет. В результате погибли два человека, передает польский информационный портал радио RMF FM. Трагедия произошла в Силезском...
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