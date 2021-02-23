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Минэкономики: объём ВВП превысил 12 миллиардов рублей

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минэкономики: объём ВВП превысил 12 миллиардов рублей

Валовой внутренний продукт в первом квартале может прирасти на 3-5 десятых процента. Это прогноз Минэкономики. Уже есть первая оценка показателя за январь. Объём ВВП превысил 12 миллиардов рублей. Вместе с тем, на статистику влияет результат прошлого года.


Итоги 2020-го подводило сегодня правительство. В целом обеспечена устойчивая работа экономики, отметил премьер-министр. ВВП страны рос выше среднемировых значений, удалось сохранить коллективы, восстановить объёмы добавленной стоимости в перерабатывающей промышленности. Сократилось количество убыточных предприятий – на 37 %. Сальдо внешней торговли – положительное. Выплаты по валютным обязательствам Беларусь выполнила. Рост доходов в бюджетной сфере, в первую очередь, у врачей и учителей.

Приоритеты нынешнего года – стимулирование внутреннего потребления, рациональное замещение импорта и наращивание продаж за рубеж. По максимуму нужно использовать местные ресурсы и сырьё.

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Валовой внутренний продукт в первом квартале может прирасти на 3-5 десятых процента. Это прогноз Минэкономики. Уже есть первая оценка показателя за январь. Объём...
 
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