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В Гродно к обелиску у Вечного огня возложили цветы
Источник материала: ОНТГродно к обелиску у Вечного огня возложили цветы" class="one-news__figure-img">
Цветы и венки возложили к обелиску у Вечного огня в Гродно.
Областной центр Гродно был захвачен одним из первых и пробыл в оккупации тысячу 119 дней. Поэтому главные торжества по традиции у памятника воинам-освободителям, здесь же и братская могила. Имена солдат и офицеров написаны на каменном обелиске золотыми буквами.
Почтить память героев пришли представители власти, предприятий, военные, молодежь. А буквально в эти минуты у гродненской филармонии открывается выставка техники и вооружения.
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Цветы и венки возложили к обелиску у Вечного огня в Гродно. Областной центр Гродно был захвачен одним из первых и пробыл в оккупации тысячу 119 дней. Поэтому главные...
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