В Гродно к обелиску у Вечного огня возложили цветы

Источник материала: ОНТ

Гродно к обелиску у Вечного огня возложили цветы" class="one-news__figure-img">

Цветы и венки возложили к обелиску у Вечного огня в Гродно.





Областной центр Гродно был захвачен одним из первых и пробыл в оккупации тысячу 119 дней. Поэтому главные торжества по традиции у памятника воинам-освободителям, здесь же и братская могила. Имена солдат и офицеров написаны на каменном обелиске золотыми буквами.

Почтить память героев пришли представители власти, предприятий, военные, молодежь. А буквально в эти минуты у гродненской филармонии открывается выставка техники и вооружения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram