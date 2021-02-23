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В Гродно к обелиску у Вечного огня возложили цветы

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно к обелиску у Вечного огня возложили цветыГродно к обелиску у Вечного огня возложили цветы" class="one-news__figure-img">

Цветы и венки возложили к обелиску у Вечного огня в Гродно.


Областной центр Гродно был захвачен одним из первых и пробыл в оккупации тысячу 119 дней. Поэтому главные торжества по традиции у памятника воинам-освободителям, здесь же и братская могила. Имена солдат и офицеров написаны на каменном обелиске золотыми буквами.

Почтить память героев пришли представители власти, предприятий, военные, молодежь. А буквально в эти минуты у гродненской филармонии открывается выставка техники и вооружения.

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Теги: Гродно
 
 
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Цветы и венки возложили к обелиску у Вечного огня в Гродно. Областной центр Гродно был захвачен одним из первых и пробыл в оккупации тысячу 119 дней. Поэтому главные...
 
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