Политический кризис в Грузии: готовятся массовые акции протеста

Источник материала: ОНТ

Очередной виток политического кризиса в Грузии. Сторонники оппозиции готовятся к массовым акциям протеста.





Поводом послужил захват офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение» и арест её руководителя Нико Мелия. Он не подчинился решению суда и укрылся в партийном офисе. Спецназ, который провёл операцию, применил слезоточивый газ. Сообщается о пострадавших. Лидера грузинской оппозиции обвинили в организации штурма парламента во время беспорядков летом 2019-го года в Тбилиси. Оппозиция намерена потребовать новых выборов и грозит беспорядками.

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