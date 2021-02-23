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Политический кризис в Грузии: готовятся массовые акции протеста
Источник материала: ОНТ
Очередной виток политического кризиса в Грузии. Сторонники оппозиции готовятся к массовым акциям протеста.
Поводом послужил захват офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение» и арест её руководителя Нико Мелия. Он не подчинился решению суда и укрылся в партийном офисе. Спецназ, который провёл операцию, применил слезоточивый газ. Сообщается о пострадавших. Лидера грузинской оппозиции обвинили в организации штурма парламента во время беспорядков летом 2019-го года в Тбилиси. Оппозиция намерена потребовать новых выборов и грозит беспорядками.
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Очередной виток политического кризиса в Грузии. Сторонники оппозиции готовятся к массовым акциям протеста. Поводом послужил захват офиса оппозиционной партии...
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