ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политический кризис в Грузии: готовятся массовые акции протеста

23.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Политический кризис в Грузии: готовятся массовые акции протеста

Очередной виток политического кризиса в Грузии. Сторонники оппозиции готовятся к массовым акциям протеста.


Поводом послужил захват офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение» и арест её руководителя Нико Мелия. Он не подчинился решению суда и укрылся в партийном офисе. Спецназ, который провёл операцию, применил слезоточивый газ. Сообщается о пострадавших. Лидера грузинской оппозиции обвинили в организации штурма парламента во время беспорядков летом 2019-го года в Тбилиси. Оппозиция намерена потребовать новых выборов и грозит беспорядками.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной виток политического кризиса в Грузии. Сторонники оппозиции готовятся к массовым акциям протеста. Поводом послужил захват офиса оппозиционной партии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Лукашенко приезжал за деньгами, но не договорился с Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by