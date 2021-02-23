Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Медведева не нашлось времени для Лукашенко Или он решил просто проигнорировать белорусского правителя?

Об этом сообщаетсо ссылкой на секретариат Медведева.Стоит отметить, что легкими отношенияне назовешь. Экс-премьер РФ не раз критически высказывался в адрес белорусского правителя.Накануне «выборов» в Беларуси он раскритиковал Лукашенко за то, что тот лепил из России образ врага.