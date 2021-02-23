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У Медведева не нашлось времени для Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает
Стоит отметить, что легкими отношения Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева не назовешь. Экс-премьер РФ не раз критически высказывался в адрес белорусского правителя.
Накануне «выборов» в Беларуси он раскритиковал Лукашенко за то, что тот лепил из России образ врага.
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