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У Медведева не нашлось времени для Лукашенко

23.02.2021 16:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У Медведева не нашлось времени для Лукашенко
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не встретились в Сочи «из-за плотного графика». Но они поговорили по телефону и договорились встретиться позже.

Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на секретариат Медведева.

Стоит отметить, что легкими отношения Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева не назовешь. Экс-премьер РФ не раз критически высказывался в адрес белорусского правителя.

Накануне «выборов» в Беларуси он раскритиковал Лукашенко за то, что тот лепил из России образ врага.
 
 
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