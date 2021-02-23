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СК возбудил несколько дел против могилевчан, которые мошенничали с командировками

23.02.2021 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Могилевщине с начала года возбужден ряд уголовных дел о хищении денежных средств работниками разных предприятий при выезде в служебные командировки. Такие преступления, по мнению СК, влекут за собой причинение ущерба организации.


pixabay.com

Например, 46-летний могилевчанин, работая начальником склада одного из государственных бакалейных предприятий, должен был посещать торговые объекты Могилевской области, где реализуется продукция организации. Ему оформляли командировки, оплачивали командировочные расходы, рабочий день в двойном размере, выдали топливную карту. Мужчина предоставлял в бухгалтерию заведомо ложные документы о командировках, реально туда не выезжая, ну и попутно похищал дизельное топливо. По информации СК, мужчина причинил ущерб предприятию более чем на 2 тысячи рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 1 ст. 427 (Служебный подлог) и ч. 1 ст. 211 (Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено) Уголовного кодекса.

А 50-летний инженер промышленного предприятия, выезжая в командировки сроком на три или четыре дня, все делал за один день, а потом отдыхал дома. В бухгалтерию же он предоставлял заведомо подложные документы о расходах по найму жилья и суточных за период всей командировки. Он причинил ущерб предприятию на сумму более тысячи рублей, считают следователи. В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество).

В мошенничестве подозревается и 64-летняя начальница отдела одного из промышленных предприятий в Могилеве. Женщина, не выезжая в служебную командировку в Россию, по завершении срока командировок предоставляла в бухгалтерию заведомо подложные документы о якобы понесенных командировочных расходах по найму жилья и суточных. Эта могилевчанка, считает следствие, причинила ущерб предприятию на сумму более 5,3 тысячи рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Почти все действовали одинаково: не выезжая в служебную командировку, по завершении срока предоставляли в бухгалтерию заведомо подложные документы о якобы...
 
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