Экономика , публикуя заявления международных калийных компаний о последних контрактах Беларуси с Китаем и Индией. Белорусская калийная компания стала слабым звеном и паршивой овцой на международном рынке удобрений, пишет телеграм-канал, публикуя заявления международных калийных компаний о последних контрактах Беларуси с Китаем и Индией.





Международный трейдер Canpotex:





«Эта цена ниже текущего уровня на ключевых рынках, — говорится в его пресс-релизе. — Canpotex настроен на продажу калийных удобрений до апреля 2021 года, даже без заключения новых контрактов с нашими клиентами в Китае и Индии».





Немецкая K+S Group:





«Согласованная ими цена значительно ниже уровня, преобладающего в настоящее время на важнейших экспортных рынках. В предстоящем весеннем сезоне будет наблюдаться благоприятный спрос на калийные удобрения. На этом фоне K+S Group пока воздержится от продаж в Индию по такой цене».





Канадский Nutrien:





«Мы понимаем, что контракт был заключен на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием, — сказал Кен Зейтц (Ken Seitz), вице-президент Nutrien. – Он никоим образом не отражает текущие цены на региональных рынках калийных удобрений, поддерживаемых фундаментальными показателями в сельском хозяйстве».





Российский Уралкалий:





«С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во 2-й половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, "Уралкалий" полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений».