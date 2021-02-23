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Белорусская калийная компания стала "паршивой овцой" на международном рынке удобрений

23.02.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совместная позиция больших калийных компаний и трейдеров по всему миру: белорусские контракты с Китаем и Индией — это политика с минимумом экономики.

Белорусская калийная компания стала слабым звеном и паршивой овцой на международном рынке удобрений, пишет телеграм-канал Экономика, публикуя заявления международных калийных компаний о последних контрактах Беларуси с Китаем и Индией. 

Международный трейдер Canpotex:

«Эта цена ниже текущего уровня на ключевых рынках, — говорится в его пресс-релизе. — Canpotex настроен на продажу калийных удобрений до апреля 2021 года, даже без заключения новых контрактов с нашими клиентами в Китае и Индии».

Немецкая K+S Group:

«Согласованная ими цена значительно ниже уровня, преобладающего в настоящее время на важнейших экспортных рынках. В предстоящем весеннем сезоне будет наблюдаться благоприятный спрос на калийные удобрения. На этом фоне K+S Group пока воздержится от продаж в Индию по такой цене».

Канадский Nutrien:

«Мы понимаем, что контракт был заключен на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием, — сказал Кен Зейтц (Ken Seitz), вице-президент Nutrien. – Он никоим образом не отражает текущие цены на региональных рынках калийных удобрений, поддерживаемых фундаментальными показателями в сельском хозяйстве».

Российский Уралкалий:

«С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во 2-й половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, "Уралкалий" полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений».
 
 
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Совместная позиция больших калийных компаний и трейдеров по всему миру: белорусские контракты с Китаем и Индией — это политика с минимумом экономики.
 
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