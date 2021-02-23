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Лидер ОГП против лидера БНФ: Я не готов платить Балабе за "охрану" Дня Воли
Источник материала: Партизан
Объединенная гражданская партия вряд ли будет участвовать в подаче заявки в Мингорсиполком на проведение Дня Воли.
Об этом глава партии Николай Козлов заявил в интервью "
"Встает моральный выбор - мы же не можем просто так заявку в Мингорисполком отнести, мы должны заключить соглашение с милицией. Я не готов увидеть Балабу, сказать ему: "Ты вот помордовал всех, а теперь мы тебе заплатим".
Я не могу относиться к ним как к правоохранительным органам, у меня не получается", - рассказал Козлов.
Напомним, организаторы "массовых мероприятий" по беларуским "законам" должны заключать договоры с медиками, милицией и коммунальщиками.
"На сегодняшний день мы уже отработали ряд шагов по заключению договоров с коммунальной службой, с минской городской милицией и скорой помощью. Мы обратились к ним и ждем сигнала на заключение договоров с этими организациями", — рассказал глава БНФ в интервью Рацыи.
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Объединенная гражданская партия вряд ли будет участвовать в подаче заявки в Мингорсиполком на проведение Дня Воли.
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