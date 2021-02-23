







Нашей Ниве ". Об этом глава партии Николай Козлов заявил в интервью "".





"Встает моральный выбор - мы же не можем просто так заявку в Мингорисполком отнести, мы должны заключить соглашение с милицией. Я не готов увидеть Балабу, сказать ему: "Ты вот помордовал всех, а теперь мы тебе заплатим".





Я не могу относиться к ним как к правоохранительным органам, у меня не получается", - рассказал Козлов.





Напомним, организаторы "массовых мероприятий" по беларуским "законам" должны заключать договоры с медиками, милицией и коммунальщиками.





На днях глава БНФ Григорий Костусев сообщил , что в Мингорисполком должна быть подана совместная заявка от всех политических демократических субъектов Беларуси о проведении мероприятия, связанного с Днем Воли 2021 года. , что в Мингорисполком должна быть подана совместная заявка от всех политических демократических субъектов Беларуси о проведении мероприятия, связанного с Днем Воли 2021 года.





"На сегодняшний день мы уже отработали ряд шагов по заключению договоров с коммунальной службой, с минской городской милицией и скорой помощью. Мы обратились к ним и ждем сигнала на заключение договоров с этими организациями", — рассказал глава БНФ в интервью Рацыи.







