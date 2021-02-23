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Выставка об истории Красной армии открыта в Минске

23.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День защитника Отечества отмечают сегодня в Беларуси. Фото-документальная выставка о Красной армии открыта в Музее Великой отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».

Тематическую экспозицию подобрали из собственных фондов. На выставке – фронтовые журналы партизан и малоизвестные страницы из довоенной жизни красноармейцев. Многие представленные документы ранее не выставлялись. Все они рассказывают о зарождении и становлении Красной армии. А также о ее подвигах в военные годы.

«Здесь можно увидеть страницы из партизанских рукописных журналов – наша уникальная коллекция, которая имеет статус историко-культурной ценности. Мы специально подобрали эти странички на тему 23 февраля. Как в годы войны партизаны, у которых были свои сложные условия, помнили, отмечали эту дату. Стремились совершить подвиги, приуроченные к 23 февраля», – рассказала заведующая отделом военно-фронтовой истории Музея Великой отечественной войны Светлана Прибыш.

Выставка раскрывает основные этапы развития Красной армии, которые связаны с Беларусью. В экспозиции собраны свидетельства героизма и факты биографии известных красноармейцев – их благодарности, грамоты, удостоверения.



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В экспозиции собраны свидетельства героизма и факты биографии красноармейцев – благодарности, грамоты, удостоверения.
 
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