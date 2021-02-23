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Выставка об истории Красной армии открыта в Минске
23.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День защитника Отечества отмечают сегодня в Беларуси. Фото-документальная выставка о Красной армии открыта в Музее Великой отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».
Тематическую экспозицию подобрали из собственных фондов. На выставке – фронтовые журналы партизан и малоизвестные страницы из довоенной жизни красноармейцев. Многие представленные документы ранее не выставлялись. Все они рассказывают о зарождении и становлении Красной армии. А также о ее подвигах в военные годы.
Выставка раскрывает основные этапы развития Красной армии, которые связаны с Беларусью. В экспозиции собраны свидетельства героизма и факты биографии известных красноармейцев – их благодарности, грамоты, удостоверения.
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В экспозиции собраны свидетельства героизма и факты биографии красноармейцев – благодарности, грамоты, удостоверения.
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