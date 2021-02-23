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LG не отрицает и не подтверждает выход раздвижного смартфона Rollable
Источник материала: Onliner
Концепт раздвижного смартфона LG Rollable может не дойти до серийной версии. Об этом
По данным Yonhap News Agency, LG Electronics передумала выпускать смартфон из-за реструктуризации бизнеса. Якобы корейская корпорация сообщила своим поставщикам, в том числе китайскому производителю экранов BOE, что разработка смартфонов с гибкими дисплеями поставлена на паузу.
Ресурс The Verge обратился за комментарием в LG Electronics. Там
LG Rollable — концепт смартфона, у которого свернутый гибкий дисплей растягивается в сторону, тем самым увеличивая площадь экрана для контента.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Концепт раздвижного смартфона LG Rollable может не дойти до серийной версии. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap News Agency. Однако представители LG заявили, что...
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