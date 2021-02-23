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LG не отрицает и не подтверждает выход раздвижного смартфона Rollable

23.02.2021 17:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Концепт раздвижного смартфона LG Rollable может не дойти до серийной версии. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap News Agency. Однако представители LG заявили, что никаких решений касательно устройства не принималось.

По данным Yonhap News Agency, LG Electronics передумала выпускать смартфон из-за реструктуризации бизнеса. Якобы корейская корпорация сообщила своим поставщикам, в том числе китайскому производителю экранов BOE, что разработка смартфонов с гибкими дисплеями поставлена на паузу.

Ресурс The Verge обратился за комментарием в LG Electronics. Там заявили, что компания не приняла окончательного решения о будущем своих продуктов мобильного сегмента. В то же время остается непонятным, будет ли LG Rollable выпущен.

LG Rollable — концепт смартфона, у которого свернутый гибкий дисплей растягивается в сторону, тем самым увеличивая площадь экрана для контента.

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Концепт раздвижного смартфона LG Rollable может не дойти до серийной версии. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap News Agency. Однако представители LG заявили, что...
 
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