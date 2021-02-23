Источник материала: Sputnik Беларусь

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко много раз намекал на изменения в системе высшего образования. Больших новшеств, по его словам, ждать не стоит, однако корректировки ждет целевая форма набора.

Изменятся ли цифры приема "целевиков", в каких вузах их ждут и как получить такое направление – о некоторых реформах вступительной кампании – 2021 узнал Sputnik.

Что дает целевое образование?

По сути, это бесплатное обучение вчерашнего школьника в ПТУ, колледже или вузе по заказу конкретной организации. Поступить по целевому направлению в Беларуси можно с 2006-го – соответствующий указ был подписан главой государства. Ежегодно с февраля организации (и государственные, и частные) начинают формировать предложения по целевой подготовке. Информацию об этом они публикуют в районных газетах или приходят в школу с целью "вербовки" ребят.

Для абитуриентов это своеобразная подушка безопасности, поскольку в таком случае они поступают по отдельному конкурсу, и проходные баллы у них ниже, нежели в общем. По словам консультанта управления высшего образования Минобразования Беларуси Реммы Герловской, больше всего специалисты-"целевики" требуются по медицинским, сельскохозяйственным и педагогическим специальностям.

Кто может получить целевое направление?

С 2020-го – любой белорус. До этого целевое направление могли получить только те, кто живет в городах с численностью населения менее 20 тысяч человек, в деревнях, а также в населенных пунктах, расположенных на территории радиоактивного загрязнения. Теперь же стать "целевиком" могут жители крупных городов, областных центров и даже Минска.

"Только ребятам надо помнить о том, что через 4 или 5 лет после получения высшего образования им потребуется ехать к конкретному заказчику и отрабатывать там установленный срок", – комментирует Ремма Герловская.

А можно не отрабатывать?

По словам специалиста Минобра, договор о целевой подготовке в период обучения может быть расторгнут, если студент, которому еще нет 18 лет, или кто-то из его близких родственников стал инвалидом и за ним нужен уход. Также не отрабатывать можно, если у выпускника вуза возникли медицинские противопоказания к работе по получаемой специальности (к примеру, у будущего агронома или семеновода обнаружилась аллергия на злаковые).

Досрочное прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли студента и учреждения образования, тоже может стать одной из причин. И последняя – ликвидация заказчика. В таком случае выпускника перераспределят в другую организацию его образовательного профиля (к примеру, хозяйство, школа или поликлиника).

Служба в зачет

Обязательный срок отработки для таких молодых специалистов составляет 5 лет (тем, кто окончил вуз), 3 (колледж) и 2 года (ПТУ). В этот срок могут быть включены время прохождения службы в Вооруженных Силах и других воинских формированиях (от 6 до 18 месяцев), а также декретный отпуск.

Сколько мест будет в 2021 году?

Количество мест для получения высшего образования на условиях целевой подготовки специалистов утверждается до 1 мая, а по педагогическим специальностям – до 1 июня. Их публикуют на сайте Минобразования.

Обычно по сельскохозяйственным специальностям набирают до 60% от контрольных цифр приема, по специальностям профиля "Здравоохранение" – до 50%, по иным специальностям – до 40%. В 2020-м на медицинские специальности было принято более 800 человек, на сельскохозяйственные – более 700.

В 2021-м, однако, многое меняется: подготовлен проект указа президента о целевой подготовке, в котором предельные указанные выше проценты увеличены. По сельскохозяйственным специальностям – до 70% от контрольных цифр приема, по медицинским – до 80%, по иным – до 50%.

Кстати, стипендии у студентов, взявшим целевое направление, такие же, что и у бюджетников (от 87 до 140 рублей).