Партию сигарет почти на $20 тысяч обнаружили в вагоне поезда в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

Крупную партию сигарет обнаружил железнодорожник при проверке вагонов в воскресенье, о находке мужчина сообщил в милицию.

Как стало известно, на дне грузовых вагонов были уложены блоки из сигарет, которые обернули упаковочной пленкой.

"Суммарно на дне двух вагонов было обнаружено почти 29 тысяч пачек сигарет. Общая сумма изъятого составляет 43 320 рублей (более 16,6 тысячи долларов)", – говорится в сообщении УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники устанавливают личность владельца табачной продукции.

А недавно в пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги") польские пограничники задержали контрафактную партию сигарет на ориентировочную сумму в 27,5 миллиона злотых, это около 7,4 миллиона долларов.

Это самая крупная в истории Польши попытка контрабанды сигарет.

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