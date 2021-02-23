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«Это по большому счету пшик». Что говорят эксперты о новых санкциях ЕС против России
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министры иностранных дел стран ЕС одобрили введение новых санкций против России за преследование Алексея Навального.
Об этом по итогам заседания 22 февраля сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Впрочем, окончательно санкции может утвердить лишь саммит ЕС – очередная встреча руководителей государств Евросоюза назначена на 25-26 марта. О том, кто именно попадет под санкции, также пока не сообщается – это стандартная для Евросоюза практика, чтобы те, против кого готовятся санкции, не успели подготовиться и вывести активы из ЕС.
Пока же эксперты делают более или менее осторожные прогнозы, как могут повлиять новые санкции на экономику России и режим Путина.
«Мы впервые применяем так называемый «европейский закон Магнитского» – санкционный механизм по правам человека, который ЕС утвердил в декабре, –
«Для того, чтобы санкции напрямую отражались на российской экономике, необходимо, чтобы они вели к изменению поступлений от экспорта. До тех пор пока этого не происходит, воздействие санкций непосредственно на российскую экономику остается достаточно слабым», –
Вместе с тем он отмечает главный эффект санкций – приток долгосрочных инвестиций в Россию из-за рубежа практически сократился, а часть российских экономических субъектов предпочитает выводить из страны полученную в России прибыль.
Экономист Владислав Иноземцев
По-разному рассматривают санкции и сами министры иностранных дел стран ЕС. К примеру, глава МИД Германии Хайко Мас, как и его коллега из Люксембурга Жан Ассельборн, убежден, что ЕС нуждается в России для решения многих международных проблем: «Мы реагируем на то, что считаем неприемлемым, например, обращение с Алексеем Навальным. Но мы также говорим, что готовы к диалогу по важным вопросам, находящимся в интересах ЕС и в интересах России».
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что необходимо говорить не об интересах, но о ценностях, и обсуждать, как можно «помочь людям из России в стремлении к демократии и свободе».
В целом, по словам главы дипломатии Евросоюза, главы МИД согласились строить политику в отношении России по трем направлениям: «Давать отпор, когда Россия нарушает международное право и права человека; сдерживать, когда она пытается усилить давление на нас, в частности с помощью дезинформации и кибератак; вести диалог по вопросам, представляющим для нас интерес».
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Они введены за преследование Алексея Навального.
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