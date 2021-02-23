«Если бы на месте «Новой жизни» была любая частная компания, сюжет был бы такой же — захват»

Источник материала: Салiдарнасць

Конфликт церкви и государства с точки зрения светского человека.





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— Безусловно, конфликт с протестантской церковью «Новая жизнь» можно было бы решить путем переговоров, предложив, например, верующим объявить рыночную стоимость за землю и здание или аналогичный вариант взамен. Но зачем это делать, если можно решить вопрос «по понятиям», — прокомментировал на Примусе управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов ситуацию с тем, как у верующих отобрали здание церкви .

Произошедшее топ-менеджер привел в качестве примера отношения государства и чиновников к собственности, человеку и организации в нашей стране.

— Эта история имеет давние корни, примерно с 2006 года это здание пытаются забрать под разного рода формальными предлогами проблем с документами, хотя никаких проблем не существовало, пока эта территория не была включена в черту города Минска.

Просто здание церкви было приобретено тогда, когда территория относилась не к городу, а к району. После того, как территорию присоединили к Минску, начались попытки отобрать здание и землю.

Причину называть не буду, потому что не владею информацией, но, скорее всего, земля нужна под какую-то застройку. И вот по формальному признаку здание в этот раз уже насильно забирают, вырезают замки, ставят охрану, — констатирует Семилетов.

Он объясняет, как подобные проблемы разрешают в цивилизованных странах.

— Даже если у тебя есть некие ошибки с документами, но формально ты прав, потому что ты заплатил полную стоимость, в свое время купил это все на законных основаниях и у тебя есть подтверждающие документы, то нормальное государство помогает тебе урегулировать бюрократическую процедуру, для того чтобы все это было легально и правильно оформлено.

У нас же все делается для того, чтобы всегда существовал формальный повод отмотать историю обратно. То есть цивилизованные правила говорят о том, что государство учреждается людьми с целью помогать им реализовывать свои задачи, реализовываться в жизни. А государство при этом защищает их собственность, жизнь и т.д.

Мы же имеем совершенно противоположную позицию. И в данном случае, если бы на месте церкви была любая частная компания, сюжет был бы такой же — рейдерский захват, — отметил топ-менеджер.

По его мнению, завидный участок земли — не единственная причина агрессии властей по отношению к протестантской церкви.

— Вторая подоплека, безусловно, это то, что государство сейчас пытается наказать всех и вся за любые высказывания, в том числе и за прошлые. А прихожане этой церкви не были согласны, они не покидали здание, они его не отдавали и защищали свои права и свою собственность. Сейчас их за это наказывают и подобное по отношению к любым людям, компаниям и конфессиям у нас не новость.

Здесь мы должны вспомнить, что в августе перед собравшимися на митинге Лукашенко говорил, что церковь предназначена для того, чтобы люди там молились, молчали и не высказывались.

Хотя на самом деле, если разобраться, для чего предназначена церковь, то кроме как молиться, она еще и служит миру неким моральным ориентиром, является голосом, который осуждает, в том числе несправедливость.

Вот этого фактора всегда и во все времена церковь пытались лишить политики и другие люди, которые не разделяли определенных ценностей. Потому что, если они этого не делали, их активно обличали, их действия выходили наружу и, соответственно, им было сложнее и сложнее совершать свои преступления.

В этом заключается еще одна суть конфликта. Если церковь выполняет свою функцию в обществе, дает путь человека к Богу, и в то же время является центром ценности истины, обнажает все общественные проблемы и говорит о них открыто, что так нельзя, что ценности вот такие, можно все просто прийти и забрать, — рассуждает Семилетов.

Он подчеркивает, что со времен распада СССР прошло уже несколько десятилетий, но государство по-прежнему сохраняет советскую позицию по отношению к любой религии.

— Они (власть — С.) хотят, чтобы религия служила их целям. Задача у них одна, чтобы церковь не выполняла всех своих функций, чтобы она не являлась тем голосом, который осуждает, в том числе несправедливость, когда она происходит в обществе, особенно со стороны государственных институтов, — подытожил топ-менеджер.