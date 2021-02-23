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«Если бы на месте «Новой жизни» была любая частная компания, сюжет был бы такой же — захват»
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Конфликт церкви и государства с точки зрения светского человека.
Фото Наша Нiва
— Безусловно, конфликт с протестантской церковью «Новая жизнь» можно было бы решить путем переговоров, предложив, например, верующим объявить рыночную стоимость за землю и здание или аналогичный вариант взамен. Но зачем это делать, если можно решить вопрос «по понятиям», — прокомментировал на
Произошедшее топ-менеджер привел в качестве примера отношения государства и чиновников к собственности, человеку и организации в нашей стране.
— Эта история имеет давние корни, примерно с 2006 года это здание пытаются забрать под разного рода формальными предлогами проблем с документами, хотя никаких проблем не существовало, пока эта территория не была включена в черту города Минска.
Просто здание церкви было приобретено тогда, когда территория относилась не к городу, а к району. После того, как территорию присоединили к Минску, начались попытки отобрать здание и землю.
Причину называть не буду, потому что не владею информацией, но, скорее всего, земля нужна под какую-то застройку. И вот по формальному признаку здание в этот раз уже насильно забирают, вырезают замки, ставят охрану, — констатирует Семилетов.
Он объясняет, как подобные проблемы разрешают в цивилизованных странах.
— Даже если у тебя есть некие ошибки с документами, но формально ты прав, потому что ты заплатил полную стоимость, в свое время купил это все на законных основаниях и у тебя есть подтверждающие документы, то нормальное государство помогает тебе урегулировать бюрократическую процедуру, для того чтобы все это было легально и правильно оформлено.
У нас же все делается для того, чтобы всегда существовал формальный повод отмотать историю обратно. То есть цивилизованные правила говорят о том, что государство учреждается людьми с целью помогать им реализовывать свои задачи, реализовываться в жизни. А государство при этом защищает их собственность, жизнь и т.д.
Мы же имеем совершенно противоположную позицию. И в данном случае, если бы на месте церкви была любая частная компания, сюжет был бы такой же — рейдерский захват, — отметил топ-менеджер.
По его мнению, завидный участок земли — не единственная причина агрессии властей по отношению к протестантской церкви.
— Вторая подоплека, безусловно, это то, что государство сейчас пытается наказать всех и вся за любые высказывания, в том числе и за прошлые. А прихожане этой церкви не были согласны, они не покидали здание, они его не отдавали и защищали свои права и свою собственность. Сейчас их за это наказывают и подобное по отношению к любым людям, компаниям и конфессиям у нас не новость.
Здесь мы должны вспомнить, что в августе перед собравшимися на митинге Лукашенко говорил, что церковь предназначена для того, чтобы люди там молились, молчали и не высказывались.
Хотя на самом деле, если разобраться, для чего предназначена церковь, то кроме как молиться, она еще и служит миру неким моральным ориентиром, является голосом, который осуждает, в том числе несправедливость.
В этом заключается еще одна суть конфликта. Если церковь выполняет свою функцию в обществе, дает путь человека к Богу, и в то же время является центром ценности истины, обнажает все общественные проблемы и говорит о них открыто, что так нельзя, что ценности вот такие, можно все просто прийти и забрать, — рассуждает Семилетов.
Он подчеркивает, что со времен распада СССР прошло уже несколько десятилетий, но государство по-прежнему сохраняет советскую позицию по отношению к любой религии.
— Они (власть — С.) хотят, чтобы религия служила их целям. Задача у них одна, чтобы церковь не выполняла всех своих функций, чтобы она не являлась тем голосом, который осуждает, в том числе несправедливость, когда она происходит в обществе, особенно со стороны государственных институтов, — подытожил топ-менеджер.
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Конфликт церкви и государства с точки зрения светского человека.
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