Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

TUT.BY

«Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич (Румас, тогда премьер-министр. — Прим. ред.), вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен!» — заявлял он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банкиры и чиновники проигнорировали распоряжение Лукашенко Ряду предприятий из Витебской области простят долги перед госбанком.

Совмин поручил крупнейшему государственному банку освободить пять предприятий «от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам» на общую сумму 17,857 млн рублей. Предлагается простить организациям 12,579 млн основного долга по кредитам, взятым с 2008 по 2018 годы, а также 3,323 млн процентов и 1,939 млн пени и штрафов.В список тех, кому простят долги по кредитам, попали предприятия Витебской области.«АСБ-Агро Новатор» поручено освободить от выплат на 14,912 млн рублей. «Экспериментальную базу «Тулово» на 106,8 тысячи, Оршанский комбинат хлебопродуктов не будет выплачивать 2,449 млн рублей. А сельхозпредприятиям «Липовцы» и «Ловжанское» простят 17 тысяч и 371 тысячи рублей соответственно.Год назад на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской областизаявлял, что списания долгов для предприятий АПК области не будет.