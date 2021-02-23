Источник материала: UDF



Дмитрий Орешкин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский эксперт: Путин не дал денег Лукашенко Лукашенко прилетал в Сочи за деньгами, но не договорился.

– Не оставляет ощущение некоторой искусственности, когда перед телекамерами один президент предлагает другому покататься на лыжах, а второй ему в ответ говорит: «Как хорошо, что мы в обычной одежде», – сказал. – Для этого они, что ли, собрались?Понятно, что на самом деле сказать нечего, не потому, что что-то засекречено, а потому что не договорились. Лукашенко приезжал за деньгами, и это понятно.А Путин хочет представить своим избирателям четвертую геополитическую победу с тем, чтобы приподнять свой падающий рейтинг. И это тоже понятно. У него было три победы: чеченская, грузинская и украинская. Сейчас он хочет организовать белорусскую: присоединить территорию Беларуси, так или иначе, хотя бы виртуально представить ее своим избирателям.Не получается, Лукашенко не прогибается, деньги он требует, говорит про братские чувства, он ими довольно успешно торгует уже 25 лет.Лукашенко живет в значительной степени за счет подачек Путина. То, что Путину нельзя с ним ссориться, это будет геополитическая катастрофа, тоже понятно. Поэтому Лукашенко играет свою игру и, в общем, добивается своих результатов.Видно, как Путин нервничает. Вы обратили внимание на то, как у него ноги подергиваются? Ему хочется встать и уйти, а он там разговаривает о том, что да, как хорошо, сейчас пойдем кататься на лыжах… Мне кажется, язык тела говорит о том, что они с трудом друг друга переносят. Во всяком случае, у Путина это прорывается, мне кажется, более очевидно.Из этого всего я делаю вывод, что Лукашенко приехал, денег не получил, потому что Путин ему не хочет их давать, но чувствует себя достаточно уверенно, спокойно, протесты он задушил. И в конце концов от России он получит то, что надо. Потому что терять Лукашенко, терять Беларусь Путин не может, он будет терпеть все батькины эскапады.