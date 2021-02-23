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Стройка «Газпром-центра» остановлена: итальянский застройщик разбирает краны и со скандалом уходит
Источник материала: Хартия'97
Стройка «Газпром-центра» остановлена: итальянский застройщик разбирает краны и со скандалом уходит
Успехи семи лет строительных работ ограничиваются фундаментом и небольшим каркасом.
Возведение «Газпром-центра» в Минске, которым занимается «Газпром трансгаз Беларусь», начиналось в 2013 году драматично и ознаменовалось сносом находившегося на этом месте автовокзала «Московский», сообщает
Ожидалось, что уже в 2020 году «Газпром-центр» станет самым высоким зданием Минска, но успехи семи лет строительных работ ограничиваются фундаментом и небольшим каркасом нескольких нижних этажей.
По всему видно, что на данный момент строительство приостановлено.
Как стало известно изданию, стройплощадку со скандалом покидает генеральный подрядчик — итальянская фирма Codest.
Уже можно наблюдать, как застройщик сворачивает деятельность: строительных кранов осталось всего два, и их ждет судьба остальных — застройщик разбирает их и увозит, поскольку оплачивать их аренду бессмысленно, если техника простаивает.
Рабочих на возведении комплекса не видно.
Как стало известно, итальянцы переводят свой персонал на объекты компании в России и на улицу Янки Купалы, где на месте бывшей ВДНХ планируется возвести отель.
Ясно также, что между остальными исполнителями, заказчиками и контролерами накопились критические разногласия: нам известно о непродлении контракта с инженерной компанией, о ряде разногласий с проектным институтом.
Получить оперативный комментарий пресс-секретаря «Газпром трансгаз Беларусь» не удалось: как пояснили в офисе, пресс-секретарь работает дистанционно, но на сайте указан его офисный номер телефона.
Журналистам обещали рассказать о дальнейшей судьбе строительства позже.
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Успехи семи лет строительных работ ограничиваются фундаментом и небольшим каркасом.
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