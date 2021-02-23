Источник материала: Хартия'97

Стройка «Газпром-центра» остановлена: итальянский застройщик разбирает краны и со скандалом уходит 23.02.2021, 17:29

фото: Наша Нива

Успехи семи лет строительных работ ограничиваются фундаментом и небольшим каркасом.

Возведение «Газпром-центра» в Минске, которым занимается «Газпром трансгаз Беларусь», начиналось в 2013 году драматично и ознаменовалось сносом находившегося на этом месте автовокзала «Московский», сообщает nn.by .

Ожидалось, что уже в 2020 году «Газпром-центр» станет самым высоким зданием Минска, но успехи семи лет строительных работ ограничиваются фундаментом и небольшим каркасом нескольких нижних этажей.



фото: Наша Нива

По всему видно, что на данный момент строительство приостановлено.

Как стало известно изданию, стройплощадку со скандалом покидает генеральный подрядчик — итальянская фирма Codest.



фото: Наша Нива

Уже можно наблюдать, как застройщик сворачивает деятельность: строительных кранов осталось всего два, и их ждет судьба остальных — застройщик разбирает их и увозит, поскольку оплачивать их аренду бессмысленно, если техника простаивает.



фото: Наша Нива

Рабочих на возведении комплекса не видно.



фото: Наша Нива

Как стало известно, итальянцы переводят свой персонал на объекты компании в России и на улицу Янки Купалы, где на месте бывшей ВДНХ планируется возвести отель.



фото: Наша Нива

Ясно также, что между остальными исполнителями, заказчиками и контролерами накопились критические разногласия: нам известно о непродлении контракта с инженерной компанией, о ряде разногласий с проектным институтом.

Получить оперативный комментарий пресс-секретаря «Газпром трансгаз Беларусь» не удалось: как пояснили в офисе, пресс-секретарь работает дистанционно, но на сайте указан его офисный номер телефона.

Журналистам обещали рассказать о дальнейшей судьбе строительства позже.



фото: Наша Нива

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .