В ФСЗН рассказали, какие взносы и до какого числа надо заплатить ИП, адвокатам и нотариусам

Источник материала: Tut.by

Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам надо успеть до 1 марта уплатить обязательные страховые взносы за 2020 год. Как рассчитать сумму налога, как его оплатить, а кто от него освобожден, рассказали в Минском городском управлении ФСЗН.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как рассчитать размеры взносов

Обязательные страховые взносы необходимо уплатить не позднее 1 марта 2021 года.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы сами определяют, с какой суммы будут уплачивать страховые взносы. Главное условие — эта сумма не должна быть ниже минимальной зарплаты. Размер взноса составляет 35% от минимальной зарплаты (29% идет на пенсии, остальные 6% — на социальное страхование), рассказывают в Минском городском управлении ФСЗН и поясняют, как рассчитывается эта сумма.

Сегодня ИП, нотариусы и адвокаты должны заплатить в бюджет ФСЗН взносы за 12 месяцев, но только за период фактического осуществления деятельности с получением дохода. Проще говоря, за то время, что они не работали, взносы можно не платить.

Минимальная сумма взносов составляет 35% от минимальной зарплаты. Если деятельность велась весь год, для ИП, адвокатов, нотариусов минимальный размер взносов за 2020 год составляет 1 584,4 рубля.

За январь-октябрь берется средняя зарплата в 375 рублей, взносы за 10 месяцев получают в 1312,5 рубля (375 рублей умножаем на 35% и на 10 месяцев). А в ноябре и декабре «минималку» проиндексировали до 388,42 рубля, за эти два месяца надо заплатить 271,9 рубля.

Чтобы рассчитать страховые взносы в ФСЗН, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте фонда.

Как оплатить взносы

В Минском городском управлении ФСЗН рассказывают, что оплатить взносы можно в банках — в том числе в кассах, через банкоматы, а также через ЕРИП.

В ЕРИП надо последовательно выбрать: ФСЗН-регион-вид платежа-ввести учетный номер плательщика ФСЗН (не нужно путать с УНП), ввести сумму платежа. Подробнее можно прочитать на сайте фонда.

Из других способов, как оплатить взносы, — по QR-коду в ЕРИП (эта услуга доступна для клиентов больше чем 10 банков), а также с помощью приложений А1-banking, МТС деньги, WebPay.

Что будет, если просрочить оплату

«Не внесенная в срок сумма взносов в бюджет фонда является недоимкой. На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка, действующей на дату уплаты, — уточняют в Минском городском управлении ФСЗН. — В случае неуплаты взыскание задолженности по платежам в бюджет фонда производится путем обращения взыскания на имущество должника в порядке, установленном законодательством».

Кого освобождают от уплаты взносов

От обязательной уплаты страховых взносов освобождают ИП, которые одновременно с предпринимательской деятельностью:

состоят в трудовых отношениях;

являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы;

являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

получают профессионально-­техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи ЕС.

Если речь идет про нотариусов и адвокатов, то от уплаты обязательных взносов освобождают тех, кто получает пенсию или находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

А можно ли платить больше, чем минимальная планка по взносам

Те ИП, которые озадачены размером своей будущей пенсии, могут платить взносы больше 35% минималки как сейчас, так и после принятия изменений. Сумму, с которой делать взносы, в таком случае они определяют самостоятельно в зависимости от своей выручки. Однако большинство ИП — около 95% — делают отчисления в ФСЗН по нижней планке.

Что еще важно знать про взносы

В Минском городском управлении ФСЗН обращают внимание на важный момент по обязательным страховым взносам.

— Периоды осуществления (неосуществления) своей деятельности указанные плательщики подтверждают путем предоставления 1 раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в районный отдел Минского городского управления ФСЗН по месту постановки на учет (в районное отделы и секторы ФСЗН, если речь идет про другие населенные пункты. — Прим. ред.) либо посредством портала документов индивидуального (персонифицированного) учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения».

Программу ввода документов персонифицированного учета можно найти на сайте ФСЗН и на корпоративном портале фонда.

— Информацию по уплате взносов, а также по заполнению и представлению формы ПУ-3 можно получить в районных отделах или в консультационно-аналитическом отделе Минского городского управления фонда (Минск, ул. Толбухина, д. 6, каб. 113; телефон 017−352−05−01). Также в консультационно-аналитическим отделом посредством сервиса Zoom проводятся бесплатные вебинары, их график можно найти на сайте ФСЗН ( здесь , к примеру, вебинары на февраль).