|
В ФСЗН рассказали, какие взносы и до какого числа надо заплатить ИП, адвокатам и нотариусам
Источник материала: Tut.by
Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам надо успеть до 1 марта уплатить обязательные страховые взносы за 2020 год. Как рассчитать сумму налога, как его оплатить, а кто от него освобожден, рассказали в Минском городском управлении ФСЗН.
Как рассчитать размеры взносов
Обязательные страховые взносы необходимо уплатить не позднее 1 марта 2021 года.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы сами определяют, с какой суммы будут уплачивать страховые взносы. Главное условие — эта сумма не должна быть ниже минимальной зарплаты. Размер взноса составляет 35% от минимальной зарплаты (29% идет на пенсии, остальные 6% — на социальное страхование), рассказывают в Минском городском управлении ФСЗН и поясняют, как рассчитывается эта сумма.
Сегодня ИП, нотариусы и адвокаты должны заплатить в бюджет ФСЗН взносы за 12 месяцев, но только за период фактического осуществления деятельности с получением дохода. Проще говоря, за то время, что они не работали, взносы можно не платить.
Минимальная сумма взносов составляет 35% от минимальной зарплаты. Если деятельность велась весь год, для ИП, адвокатов, нотариусов минимальный размер взносов за 2020 год составляет 1 584,4 рубля.
За январь-октябрь берется средняя зарплата в 375 рублей, взносы за 10 месяцев получают в 1312,5 рубля (375 рублей умножаем на 35% и на 10 месяцев). А в ноябре и декабре «минималку»
Чтобы рассчитать страховые взносы в ФСЗН, можно воспользоваться специальным
Как оплатить взносы
В Минском городском управлении ФСЗН рассказывают, что оплатить взносы можно в банках — в том числе в кассах, через банкоматы, а также через ЕРИП.
В ЕРИП надо последовательно выбрать: ФСЗН-регион-вид платежа-ввести учетный номер плательщика ФСЗН (не нужно путать с УНП), ввести сумму платежа. Подробнее можно прочитать
Из других способов, как оплатить взносы, — по QR-коду в ЕРИП (эта услуга доступна для клиентов больше чем 10 банков), а также с помощью приложений А1-banking, МТС деньги, WebPay.
Что будет, если просрочить оплату
«Не внесенная в срок сумма взносов в бюджет фонда является недоимкой. На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка, действующей на дату уплаты, — уточняют в Минском городском управлении ФСЗН. — В случае неуплаты взыскание задолженности по платежам в бюджет фонда производится путем обращения взыскания на имущество должника в порядке, установленном законодательством».
Кого освобождают от уплаты взносов
От обязательной уплаты страховых взносов освобождают ИП, которые одновременно с предпринимательской деятельностью:
Если речь идет про нотариусов и адвокатов, то от уплаты обязательных взносов освобождают тех, кто получает пенсию или находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
А можно ли платить больше, чем минимальная планка по взносам
Те ИП, которые озадачены размером своей будущей пенсии, могут платить взносы больше 35% минималки как сейчас, так и после принятия изменений. Сумму, с которой делать взносы, в таком случае они определяют самостоятельно в зависимости от своей выручки. Однако большинство ИП — около 95% — делают отчисления в ФСЗН по нижней планке.
Что еще важно знать про взносы
В Минском городском управлении ФСЗН обращают внимание на важный момент по обязательным страховым взносам.
— Периоды осуществления (неосуществления) своей деятельности указанные плательщики подтверждают путем предоставления 1 раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в районный отдел Минского городского управления ФСЗН по месту постановки на учет (в районное отделы и секторы ФСЗН, если речь идет про другие населенные пункты. — Прим. ред.) либо посредством портала документов индивидуального (персонифицированного) учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения».
Программу ввода документов персонифицированного учета можно найти на
— Информацию по уплате взносов, а также по заполнению и представлению формы ПУ-3 можно получить в районных отделах или в консультационно-аналитическом отделе Минского городского управления фонда (Минск, ул. Толбухина, д. 6, каб. 113; телефон 017−352−05−01). Также в консультационно-аналитическим отделом посредством сервиса Zoom проводятся бесплатные вебинары, их график можно найти на сайте ФСЗН (
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам надо успеть до 1 марта уплатить обязательные страховые взносы за 2020 год. Как рассчитать сумму налога, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)