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The Guardian: во время подготовки ЧМ-2022 в Катаре умерло 6,5 тысяч рабочих-мигрантов

23.02.2021 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По подсчетам газеты The Guardian, за время подготовки к чемпионату мира 2022 года по футболу в Катаре скончалось более 6,5 тысяч мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов. Газета получила эти данные от посольств в Катаре пяти стран, граждане которых работали на местных стройках.


Фото: www.fifa.com

Больше всего скончалось индийцев — 2,7 тыс. человек, еще 1,6 тыс.- из Непала, 1 тыс.- из Бангладеш, более 800 — из Пакистана и чуть более 550 — из Шри-Ланки. Хотя данных о том, что все эти люди работали именно на стройках, связанных с чемпионатом, нет, газета отмечает, что большинство мигрантов в последнее десятилетие приезжали в Катар именно на эти стройки.

Ранее правозащитные организации неоднократно сообщали о нарушении прав рабочих на этих стройках и о плохих условиях труда там: так, в 2015 году Amnesty International опубликовала данные о 441 погибшем за год на этих стройках и нарушении прав рабочих.

The Guardian пишет, что катарские власти характеризовали большинство случаев как естественную смерть, однако зачастую смерти оставались без особого внимания и вскрытие, которое помогло бы определить причину, не проводилось.

Газета приводит несколько примеров смертей — от удара электрическим током, в результате падения с высоты и других несчастных случаев на стройке. Газета отмечает, что фактически смертей скорее всего существенно больше, так как эта статистика не учитывает данные по рабочим из многих других стран, например из Кении и Филиппин, мигранты из которых также работают на стройках в Катаре.

 
 
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Они работали на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов.
 
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