ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тренер называет частые ошибки тех, кто пытается сделать красивыми и рельефными руки

23.02.2021 17:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не перестаете делать упражнение на бицепс, а форма рук так и не меняется? Фитнес-тренер Сергей Горбатко рассказал о шести факторах, которые мешают сделать руки рельефными и подтянутыми.


  • Сергей Горбатко Фитнес-тренер, ведет блог в Instagram

Качать только бицепс

И забывать при этом про трицепс, а это тоже важная мышца, о которой особенно не нужно забывать мужчинам. Если увеличивается трицепс, то даже визуально рука становится толще, а значит, и бицепс выглядит внушительнее.

Что касается женщин, которые худеют и приводят тело в форму, то им не стоит переживать, что рука станет огромной и некрасивой: уделяя внимание трицепсу, можно сделать руки более рельефными.

Делать по 4−5 разных упражнений на руки за тренировку

Если вы обычный человек, который не готовится к соревнованиям, то нет смысла делать так много упражнений. Оптимальный вариант — выбрать 2−3 упражнения и прогрессировать в них: увеличивать рабочие веса, количество подходов или время проведенное с нагрузкой.

Не выполнять сложных базовых движений

Подтягивания, тяги, жимы — во всех этих упражнениях отлично работают руки, хоть и целевая мышечная группа другая. Тяжелые многосуставные движения дают хороший эффект и стимул для построения новых мышц. Хорошо, если после таких движений вы сделаете еще 1−2 упражнения на руки, чтобы «добить» бицепс, трицепс или плечи.


Фото: unsplash.com

Работать только с маленькими весами

Ощущение мышечного жжения еще не говорит о том, что вы работаете правильно. Раздутые от прилива крови мышцы через некоторое время приходят в норму, и вы получаете временный эффект. Чтобы добиться максимального эффекта от тренировок, делайте упражнения на руки и с маленькими, и с большими весами — это даст стимул к гипертрофии (росту мышечных волокон).

Делать слишком маленький отдых между подходами

В целях экономии времени это хороший вариант. Но для хорошей работоспособности и восстановления до 80% нам требуется порядка 2−3 минут времени. Не выполняйте подходы с малым интервалом отдыха, это влияет на гипертрофию и касается всех мышц тела.

Тренировать руки каждый день

Для восстановления мышц требуется 48−72, а в некоторых случаях и до 90 часов. Тренируя, например, руки слишком часто, вы лишаете себя нормального восстановления, что отразится на ходе следующей тренировки. При построении красивых рук и других мышц важен отдых от упражнений для того, чтобы достигнуть «сверхкомпенсации» после тренировки. Если мышцы не до конца восстановлены, то тренировка не может быть выполнена так же интенсивно и качественно, в значит, без должного восстановления вы не получите конечного результата.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не перестаете делать упражнение на бицепс, а форма рук так и не меняется? Фитнес-тренер Сергей Горбатко рассказал о шести факторах, которые мешают сделать руки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский политолог: Лукашенко приезжал за деньгами, но Путин их давать не хочет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by