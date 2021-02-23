Тренер называет частые ошибки тех, кто пытается сделать красивыми и рельефными руки

Источник материала: Tut.by

Не перестаете делать упражнение на бицепс, а форма рук так и не меняется? Фитнес-тренер Сергей Горбатко рассказал о шести факторах, которые мешают сделать руки рельефными и подтянутыми.



Сергей Горбатко Фитнес-тренер, ведет блог в Instagram Фитнес-тренер, ведет блог в

Качать только бицепс

И забывать при этом про трицепс, а это тоже важная мышца, о которой особенно не нужно забывать мужчинам. Если увеличивается трицепс, то даже визуально рука становится толще, а значит, и бицепс выглядит внушительнее.

Что касается женщин, которые худеют и приводят тело в форму, то им не стоит переживать, что рука станет огромной и некрасивой: уделяя внимание трицепсу, можно сделать руки более рельефными.

Делать по 4−5 разных упражнений на руки за тренировку

Если вы обычный человек, который не готовится к соревнованиям, то нет смысла делать так много упражнений. Оптимальный вариант — выбрать 2−3 упражнения и прогрессировать в них: увеличивать рабочие веса, количество подходов или время проведенное с нагрузкой.

Не выполнять сложных базовых движений

Подтягивания, тяги, жимы — во всех этих упражнениях отлично работают руки, хоть и целевая мышечная группа другая. Тяжелые многосуставные движения дают хороший эффект и стимул для построения новых мышц. Хорошо, если после таких движений вы сделаете еще 1−2 упражнения на руки, чтобы «добить» бицепс, трицепс или плечи.



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Работать только с маленькими весами

Ощущение мышечного жжения еще не говорит о том, что вы работаете правильно. Раздутые от прилива крови мышцы через некоторое время приходят в норму, и вы получаете временный эффект. Чтобы добиться максимального эффекта от тренировок, делайте упражнения на руки и с маленькими, и с большими весами — это даст стимул к гипертрофии (росту мышечных волокон).

Делать слишком маленький отдых между подходами

В целях экономии времени это хороший вариант. Но для хорошей работоспособности и восстановления до 80% нам требуется порядка 2−3 минут времени. Не выполняйте подходы с малым интервалом отдыха, это влияет на гипертрофию и касается всех мышц тела.

Тренировать руки каждый день

Для восстановления мышц требуется 48−72, а в некоторых случаях и до 90 часов. Тренируя, например, руки слишком часто, вы лишаете себя нормального восстановления, что отразится на ходе следующей тренировки. При построении красивых рук и других мышц важен отдых от упражнений для того, чтобы достигнуть «сверхкомпенсации» после тренировки. Если мышцы не до конца восстановлены, то тренировка не может быть выполнена так же интенсивно и качественно, в значит, без должного восстановления вы не получите конечного результата.