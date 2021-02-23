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Макей в ООН рассказал о давлении Запада на «законное правительство» Беларуси

23.02.2021 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За эксклюзивным вниманием Запада к Беларуси по теме прав человека стоит политическое давление на законное правительство.

"Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство", - заявил глава МИД РБ Владимир Макей на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает Интерфакс-Запад.

Он утверждает, что за свою независимую позицию Беларусь подверглась жестокой атаке извне.

"Поводом было избрано недовольство части населения результатами президентских выборов. С целью свержения действующей власти были задействованы всевозможные механизмы дестабилизации внутренней обстановки: от тиражируемых в социальных сетях фейковых новостей, стимулирования и политической и финансовой поддержки извне якобы "стихийных" протестов до обширного набора политических и экономических санкций", - перечислил он инструменты давления.

"Но Беларусь выстояла. Мы сохранили страну, ее суверенитет и независимость", - добавил он, рассказав мировому сообществу об ошеломительной поддержке ВНС со стороны белорусского народа.

«Беларусь – молодое, независимое государство, которое последовательно развивается эволюционным путем. Мы никогда не утверждали, что наша страна идеальная, но мы категорически не согласны с субъективными обвинениями в нарушениях прав человека, звучащими в наш адрес в Совете ООН по правам человека со стороны ряда его членов", - сказал Макей. В какой-то степени он прав: объясняющая эволюцию теория Дарвина по сути оправдывает любое насилие в Беларуси и в целом на планете.

Далее, Макей допустил вмешательство во внутренние дела ряда европейских стран: уличные беспорядки в Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, сопровождающиеся бесчинствами протестующих, ответным насилием полиции не сходят с первых полос СМИ.

"Поэтому притязания западных стран на роль международного надзирателя и глобального ментора в вопросах реализации прав человека в других странах выглядят как хорошо продуманная тактика, чтобы отвлечь от своих проблем", - продолжил министр.

Он предложил "вернуть СПЧ и ООН в целом к географическому и политическому балансу, к сути мандата Организации, к справедливому и равноправному рассмотрению проблемных ситуаций с правами человека во всем мире".

Экономические санкции Макей назвал "горячо любимой игрушкой западных стран", которая активно используется ими для давления на другие суверенные государства. По мнению министра, это абсолютно несовместимо с заботой о людях и их правах, представляет собой вопиющее нарушение принципов Декларации международного права.

 
Теги: Новости
 
 
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За эксклюзивным вниманием Запада к Беларуси по теме прав человека стоит политическое давление на законное правительство.
 
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